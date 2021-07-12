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Какой вид рыбы рекомендуют употреблять сердечникам

Медики рассказали, какую рыбу необходимо употреблять людям, у которых есть проблемы с сердцем

сегодня, 10:25
Автор:

Светлана Шкурупий

Рыба – один из самых ценных продуктов питания, который рекомендуют обязательно включать в свой рацион, особенно, сердечникам. Но какой вид рыбы считается самым полезным?

Какой вид рыбы рекомендуют употреблять сердечникам

Какую рыбу нужно есть сердечникам / Фото: delikateska

Специалисты отмечают, что в составе рыбы есть много белка, витаминов А, Е, Д, фосфора, кальция, магний, а также ненасыщенных омега-3 жирных кислот, которые необходимы организму для правильной работы. Эти вещества улучшают работу сердечно-сосудистой системы, предотвращая образование тромбов в сосудах и развитие серьезных заболеваний. 

По словам медиков, людям, у которых есть проблемы с сердцем, нужно обратить особое внимание на сельдь, скумбрию и рыбы семейства лососевых (форель, семга, горбуша), потому что в них сосредоточено наибольшее количества омега-3 кислот. Плюс ко всему, жирные сорта рыбы положительно действуют и на другие системы организма, с их помощью можно укрепить иммунитет, улучшить работу мозга и обменные процессы.

Напомним, что при покупке рыбы важно обращать внимание на ее свежесть, иначе есть риск причинить здоровью серьезный вред. Какие признаки указывают на то, что рыбу покупать ни в коем случае нельзя, узнайте в нашем материале.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что мужчины, которые ходят на рыбалку, как правило, много знают о рыбе. Но эти знания часто ограничиваются лишь теми границами, в которых они "орудуют". Например, кто-то знает все об озерной или речной рыбе, а кто-то является большим спецом по обитателям морских и океанских глубин. Тем не менее эти пять интересных фактов о рыбе будут интересны любому из наших читателей.


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Источник: https://u-news.com.ua/107554-etot-vyd-ryby-medyky-rekomenduiut-upotrebliat-serdechnykam.html
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