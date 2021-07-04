Какую рыбу покупать нельзя: пять важных признаков

Рыба в нашем рационе очень вкусный, ценный и полезный продукт, потому что содержит множество витаминов и минералов. Однако, важно смотреть на ее свежесть, иначе есть риск причинить здоровью серьезный вред. Какие признаки указывают на то, что рыбу покупать ни в коем случае нельзя.

Какая рыба может навредить здоровью / Фото: Shutterstock

Рыба с мутными и поблекшими глазами

При покупке рыбы обратите внимание на ее глаза, если они помутнели — значит она долгое время лежит на прилавке, а значит ее свежесть под вопросом, как и ее вкус. Не стоит рисковать здоровьем.

"Неупругая" рыба

Эксперты говорят, что в магазине перед тем, как приобрести продукт, нужно его потрогать. Например, "упругость" рыбы будет указывать на то, что она свежая. Если же при нажатии пальцем вы не чувствуете сопротивления, значит продукт долго лежит на прилавке.

Рыба с потемневшими жабрами

Это еще один признак, по которому можно определить, насколько рыба свежая. Присмотритесь к ее жабрам, если они потемнели и не блестят, значит продукт испортился. Если же жабры ярко-красного цвета — значит рыбу можно покупать.

Рыба со сломанным хвостом

Эксперты говорят, что у свежей рыбы тело должно быть целое. Если же у нее, например, нет хвоста или присутствует какая-то "аномалия", то вполне вероятно, что она болела и соответственно в пищу ее употреблять не стоит.

Рыба со странным запахом

Конечно же, первый признак, по которому можно определить свежесть рыбы — это ее запах. Если он специфический (не пахнет чешуей или тиной) значит продукт несвежий, особенно, когда запах очень резкий и стойкий.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, какую рыбу стоит добавить в рацион людям, у которых повышенный холестерин.

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