Какой продукт очень полезный для сосудов и сердца

В ежедневном рационе человека важное место должны занимать овощи, ведь они содержат большое количество витаминов и минералов. Особое внимание, по словам врача Сергея Аганкина нужно обратить на раннюю свежую капусту.

как улучшить работу сердца (фото из открытых источников)

Специалист отметил, что этот продукт положительно действует на работу сердечно-сосудистой системы, предотвращая появление инфарктов и инсультов. В составе молодой капусты есть много витаминов и органических нитритов, которые поддерживают тонус сосудов, помогают нормализовать артериальное давление, а благодаря высокому содержанию клетчатки, этот продукт еще снижает уровень "вредного" холестерина в крови. А это хорошо сказывается на проводимости сосудов, повышая их защиту от появления атеросклероза (прогрессирующе заболевание, ведущее к образованию атеросклеротических бляшек в стенках артерий, — прим. авт.).

Помимо этого, молодая капуста отличается большим количество витамина С, также оздоровляющего систему сосудов и сердце. Врач настоятельно рекомендует добавлять продукт в свой рацион, особенно людям после 50 лет.

Напомним, врач-диетолог Лиза Ричардс отметила, что регулярное употребление чая укрепляет сердце, потому что в нем содержатся растительные соединения, известные как полифенолы, которые в организме работают как антиоксиданты.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что исследователи из Гарвардской медицинской школы выяснили, что сыр тофу положительно влияет на сердце. В составе продукта много витаминов, микроэлементов, в частности калий, натрий, кальций, магний, фосфор, а также незаменимых кислот, которые важны для здоровья.

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