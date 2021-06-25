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Какой продукт очень полезный для сосудов и сердца

Врач Сергей Агапкин рассказал, какой продукт необходимо добавить в рацион, потому что он улучшает работу сердечно-сосудистой системы

сегодня, 08:05
Автор:

Светлана Шкурупий

В ежедневном рационе человека важное место должны занимать овощи, ведь они содержат большое количество витаминов и минералов. Особое внимание, по словам врача Сергея Аганкина нужно обратить на раннюю свежую капусту.

Какой продукт очень полезный для сосудов и сердца

как улучшить работу сердца (фото из открытых источников)

Специалист отметил, что этот продукт положительно действует на работу сердечно-сосудистой системы, предотвращая появление инфарктов и инсультов. В составе молодой капусты есть много витаминов и органических нитритов, которые поддерживают тонус сосудов, помогают нормализовать артериальное давление, а благодаря высокому содержанию клетчатки, этот продукт еще снижает уровень "вредного" холестерина в крови. А это хорошо сказывается на проводимости сосудов, повышая их защиту от появления атеросклероза (прогрессирующе заболевание, ведущее к образованию атеросклеротических бляшек в стенках артерий, — прим. авт.).

Помимо этого, молодая капуста отличается большим количество витамина С, также оздоровляющего систему сосудов и сердце. Врач настоятельно рекомендует добавлять продукт в свой рацион, особенно людям после 50 лет.

Напомним, врач-диетолог Лиза Ричардс отметила, что регулярное употребление чая укрепляет сердце, потому что в нем содержатся растительные соединения, известные как полифенолы, которые в организме работают как антиоксиданты.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что исследователи из Гарвардской медицинской школы выяснили, что сыр тофу положительно влияет на сердце. В составе продукта много витаминов, микроэлементов, в частности калий, натрий, кальций, магний, фосфор, а также незаменимых кислот, которые важны для здоровья.


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Источник: https://rgazeta.by/ru/health/vrachi-rasskazali-o-polze-molodoj-kapusty-dlya-sosudov-i-serdca.html
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