Обнаружено неожиданное влияние чая на сердце

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Светлана Шкурупий
Чай является одним из самых популярных и вкусных напитков в мире. Он содержит множество витаминов и антиоксидантов, которые положительно влияют на весь организм, в частности на сердечно-сосудистую систему.
чем полезен чай для сердца (фото из открытых источников)
Врач-диетолог Лиза Ричардс отметила, что регулярное употребление этого напитка укрепляет сердце, потому что чай содержит растительные соединения, известные как полифенолы, которые в организме работают как антиоксиданты.
Специалист проанализировала результаты исследования, участие в котором взяли более 100 тысяч китайцев. Выяснилось, что у людей, которые выпивают более трех чашей чая в неделю, риск сердечного приступа снижался на 20%, а других сердечных проблем на 22%.
Другое исследование, проведенное при участии более 40 тысяч добровольцев из Японии, показало, что риск смерти от сердечных заболеваний на 26% ниже у тех людей, которые регулярно употребляют зеленый чай (более 5 чашек в день).
Врач объясняет, что полифенольные соединения, которыми богат чай, снижают в организме воспалительные процессы, улучшают кровоток, помогают нормализовать уровень холестерина в крови, тем самым защищая сердечно-сосудистую систему.
Напомним, что чай является одним из самых популярных и вкусных напитков, который обладает многими полезными свойствами. Но речь идет о натуральном чае. Врач-диетолог Ирина Писарева рассказала, почему от пакетированного лучше отказаться.
Ранее издание "Комментарии" сообщало, что нельзя пить чай, который простоял 15-20 минут. На нем за это время успевает образоваться пленка, содержащая органические соединения, которые при контакте с воздухом окисляются. Такая реакция приводит к возникновению патогенных микроорганизмов.
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