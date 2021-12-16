Как очистить печень от токсинов: назван простой способ

Чтобы печень хорошо работала и не перетруждалась, ее нужно очищать от скопившихся токсинов. Эксперты назвали простое средство, которое эффективно в этом поможет.

Как очистить печень от токсинов (фото из открытых источников)

Специалисты рекомендуют приготовить отвар с изюмом, ведь он способен ускорять биохимические процессы, очищая кровь и указанный орган. Для этого нужно взять 150 граммов темного изюма и залить его двумя стаканами предварительно кипяченой воды. Проварите продукт в течение 20 минут, а потом оставьте средство настаиваться всю ночь.

Принимать отвар рекомендуется натощак перед едой, сперва процедив и разогрев. Противопоказано такое средство тем, кто страдает диабетом, язвой и сердечной недостаточностью.

К слову, отвар из риса — простое, дешевое и натуральное средство для похудения и очищения организма. Богатый витаминами и микроэлементами рис рекомендуют включать в рацион людям с избыточной массой тела и медленным метаболизмом. При правильном употреблении рисовый настой избавит от 1,5–2 лишних килограммов в месяц.

Напомним, что печень является одним из самых "терпеливых" органов, ведь зачастую человек может даже не подозревать, что в ее работе случился сбой. Если хотите укрепить здоровье печени и очистить ее от токсинов, добавьте в рацион следующие продукты.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что врач-диетолог Ольга Кораблева рассказала, какую приправу стоит добавить в рацион, если хотите восстановить работу печени.

Читайте также, что печень — уникальный орган, функции которого не дублируются организмом. Она выполняет роль "фильтра", задерживая токсические вещества и участвуя в выработке желчи, необходимой для расщепления жиров. Медики советуют беречь этот орган, а поможет в этом простая, но невероятно полезная специя.

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