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Медики назвали специю, которая спасет вашу печень

Спектр целительных свойств этой специи уникален

сегодня, 09:25
Автор:

Светлана Шкурупий

Печень — уникальный орган, функции которого не дублируются организмом. Она выполняет роль "фильтра", задерживая токсические вещества и участвуя в выработке желчи, необходимой для расщепления жиров. Медики советуют беречь этот орган, а поможет в этом простая, но невероятно полезная специя.

Медики назвали специю, которая спасет вашу печень

какая специя улучшает работу печени (фото из открытых источников)

Специалисты отметили, что периодически необходимо добавлять в свой рацион кардамон — классическую пряность, которая обладает нежным ароматом и многими полезными свойствами. В кардамоне содержатся пищевые волокна, витамины А, В, С, а также калий, фосфор, цинк, железо и другие микроэлементы, которые положительно влияют на работу всего организма. 

В первую очередь, стоит знать, что эта специя обладает мочегонным действием, а значит помогает быстро очистить организм от токсинов и шлаков, тем самым снижая нагрузку на печень. 

Также кардамон влияет антиоксидантными свойствами, которые помогают защитить организм от многих серьезных заболеваний. Употребление этой пряности может нормализовать работу пищеварения, улучшить работу сердца, очистить легкие от слизи, укрепить нервную и иммунную системы. 

Но несмотря на все преимущества кардамона, он может принести и вред, поэтому перед его употреблением стоит проконсультироваться с врачом. Некоторые компоненты, которые входят в состав специи, могут оказаться непереносимыми для человека и вызвать аллергическую реакцию. 

Напомним, какая специя помогает контролировать уровень "плохого" холестерина и глюкозы в крови.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, какая специя помогает нормализовать артериальное давление, тем самым улучшая общее самочувствие. 


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Источник: https://www.medikforum.ru/health/110822-speciya-kotoraya-spaset-vashu-pechen.html
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