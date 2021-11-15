Какие простые продукты помогут очистить печень

Печень является одним из самых "терпеливых" органов, ведь зачастую человек может даже не подозревать, что в ее работе случился сбой. Если хотите укрепить здоровье печени и очистить ее от токсинов, добавьте в рацион следующие продукты:

Как очистить печень / Фото: depositphotos.com

Чеснок

Эксперты говорят, что употребление чеснока помогает при жировых заболеваниях печени. Исследования показывают, что сушенный продукт ускоряет обменные процессы и уменьшает жировые отложения у людей, у которых диагностирована неалкогольная жировая болезнь печени.

Зелень

Стоит обогатить свой рацион шпинатом, листьями салата и другой зеленью, потому что в ее составе много витаминов и полезных веществ, благоприятно влияющих на работу печени. Исследования показали, что эти продукты способны предотвратить накопление жира вокруг органа.

Кофе

Бодрящий напиток тоже уменьшает накопление жира вокруг печени. Это подтвердило исследование, которое проводилось на людях, страдающих жировыми заболеваниями печени.

Зеленый чай

В составе зеленого чая есть множество витаминов, антиоксидантов, в частности катехинов, которые помогают при жировых заболеваниях печени, а также способствуют снижению веса.

Грецкие орехи

В их составе есть жирные ненасыщенные кислоты омега-3, которые уменьшают воспаление и улучшают функцию печени. Это подтвердило обзор исследований 2015 года. Он показал, что печень участников, которые имели НАЖБП и употребляли грецкие орехи, начала функционировать гораздо лучше.

Напомним, что "подорвать" здоровье печени могут разные факторы: злоупотребление алкогольными напитками, некачественные продукты и вредные привычки.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что медики сообщили о главных симптомах гепатоза. По их словам, риск заболеть гепатозом увеличивается на фоне вредных привычек.

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