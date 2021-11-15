logo

BTC/USD

65201.83

ETH/USD

4702.54

LTC/USD

269.87

USD/UAH

26.45

EUR/UAH

30.30

RUB/UAH

0.38

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал
блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Здоровье диета и питание Какие простые продукты помогут очистить печень
commentss НОВОСТИ Все новости

Какие простые продукты помогут очистить печень

Врач-гастроэнтеролог Кейр Шет рассказала, какие продукты стоит добавить в рацион, если хотите очистить печень

сегодня, 16:20
Автор:

Светлана Шкурупий
Поделитесь публикацией:

Печень является одним из самых "терпеливых" органов, ведь зачастую человек может даже не подозревать, что в ее работе случился сбой. Если хотите укрепить здоровье печени и очистить ее от токсинов, добавьте в рацион следующие продукты:

Какие простые продукты помогут очистить печень

Как очистить печень / Фото: depositphotos.com

Чеснок

Эксперты говорят, что употребление чеснока помогает при жировых заболеваниях печени. Исследования показывают, что сушенный продукт ускоряет обменные процессы и уменьшает жировые отложения у людей, у которых диагностирована неалкогольная жировая болезнь печени.

Зелень

Стоит обогатить свой рацион шпинатом, листьями салата и другой зеленью, потому что в ее составе много витаминов и полезных веществ, благоприятно влияющих на работу печени. Исследования показали, что эти продукты способны предотвратить накопление жира вокруг органа.

Кофе

Бодрящий напиток тоже уменьшает накопление жира вокруг печени. Это подтвердило исследование, которое проводилось на людях, страдающих жировыми заболеваниями печени.

Зеленый чай

В составе зеленого чая есть множество витаминов, антиоксидантов, в частности катехинов, которые помогают при жировых заболеваниях печени, а также способствуют снижению веса.

Грецкие орехи

В их составе есть жирные ненасыщенные кислоты омега-3, которые уменьшают воспаление и улучшают функцию печени. Это подтвердило обзор исследований 2015 года. Он показал, что печень участников, которые имели НАЖБП и употребляли грецкие орехи, начала функционировать гораздо лучше.

Напомним, что "подорвать" здоровье печени могут разные факторы: злоупотребление алкогольными напитками, некачественные продукты и вредные привычки.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что медики сообщили о главных симптомах гепатоза. По их словам, риск заболеть гепатозом увеличивается на фоне вредных привычек.


Читайте Comments.ua в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://wworld.com.ua/health/74068
Теги:
comments

Обсуждения

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!