Медики назвали два признака опасной болезни печени

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Кириєнко Анна
Медики сообщили о главных симптомах гепатоза. По их словам, риск заболеть гепатозом увеличивается на фоне вредных привычек. Об этом сообщило издание Express.
Симптомы болезни печени - гепатоза. Фото: zoj.kz
Чтобы быть здоровым и предотвратить болезнь, людям стоит обратить внимание на чрезвычайно сильную утомляемость и боль в плече.
Гепатоз — достаточно серьезное и распространенное заболевание печени. Во время болезни в органе накапливается жир, который блокирует основные функции этого органа.
Жировой гепатоз может привести к рубцеванию ткани органа, возникновению цирроза и даже рака.
Риски заболеть гепатозом увеличиваются, если у человека есть такие вредные привычки такие как злоупотребление алкоголем, жирной пищей и переедания.
Болезнь часто может проявляться болью в правом плече и в верхней части живота.
Кроме того, люди, больные гепатозом, постоянно чувствуют себя вяло и устало. К тому же врачи заявляют, что не свойственное человеку утомление может сигнализировать и о других серьезных проблемах с печенью.
Медики рекомендуют постоянно проверять состояние печени и своевременно сдавать анализы.
Напоминаем, что исследователи доказали, что на продолжительность жизни человека влияет рацион питания и физическая активность. Ученые рекомендуют обогащать свое меню различными фруктами, так как в них много витаминов и минералов, особое внимание следует уделить грейпфруту. Почему именно, читайте в нашем материале.
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