Медики назвали два признака опасной болезни печени

Медики сообщили о главных симптомах гепатоза. По их словам, риск заболеть гепатозом увеличивается на фоне вредных привычек. Об этом сообщило издание Express.

Симптомы болезни печени - гепатоза. Фото: zoj.kz

Чтобы быть здоровым и предотвратить болезнь, людям стоит обратить внимание на чрезвычайно сильную утомляемость и боль в плече.

Гепатоз — достаточно серьезное и распространенное заболевание печени. Во время болезни в органе накапливается жир, который блокирует основные функции этого органа.

Жировой гепатоз может привести к рубцеванию ткани органа, возникновению цирроза и даже рака.

Риски заболеть гепатозом увеличиваются, если у человека есть такие вредные привычки такие как злоупотребление алкоголем, жирной пищей и переедания.

Болезнь часто может проявляться болью в правом плече и в верхней части живота.

Кроме того, люди, больные гепатозом, постоянно чувствуют себя вяло и устало. К тому же врачи заявляют, что не свойственное человеку утомление может сигнализировать и о других серьезных проблемах с печенью.

Медики рекомендуют постоянно проверять состояние печени и своевременно сдавать анализы.

Напоминаем, что исследователи доказали, что на продолжительность жизни человека влияет рацион питания и физическая активность. Ученые рекомендуют обогащать свое меню различными фруктами, так как в них много витаминов и минералов, особое внимание следует уделить грейпфруту. Почему именно, читайте в нашем материале.

Также сайт "Комментарии" ранее рассказывал, почему стоит включить бананы в свой ежедневный рацион. Благодаря его многочисленным преимуществам, можно есть его каждый день.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!