Как быстро снизить уровень сахара в крови после застолья

Если не хотите во время праздников отказываться от любимых блюд, тогда врач-диетолог Мониша Ашокан рассказала, как диабетикам можно снизить уровень сахара в крови, чтобы не ухудшилось самочувствие.

Как быстро снизить уровень сахара в крови (фото из открытых источников)

Специалист отметила, что пироги, жареный цыпленок, говядина, картофель и вино – все это может повысить уровень сахара в крови у людей с диабетом. А отказаться от вкусностей в новогоднюю ночь уж очень сложно. В связи с этим, врач рекомендует после застолья начать есть правильные продукты и отказаться от рафинированного сахара, чтобы преодолеть негативные последствия нездоровой пищи и алкоголя.

В рацион нужно добавить больше клетчатки и сложных углеводов. Цельнозерновые продукты, бобовые, овощи и салаты не расщепляются в кровотоке мгновенно. Им нужно время, чтобы расщепиться на глюкозу, тем самым можно предотвратить резкие прыжки уровня сахара. Можно также включить в рацион сложные углеводы и полезные злаки (овес, пшеничную муку, коричневый рис). А вот сахар замените на натуральные подсластители или употребляйте больше фруктов.

Напомним, что сахарный диабет – распространенное заболевание, связанное с нарушением работы эндокринной системы. По словам терапевта Сури Дадашева, распознать его можно самостоятельно по трем основным признакам. Каким именно?

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что диабетикам нужно следить за своим рационом и контролировать уровень сахара в крови. А поможет в этом деле обычная специя, которая обладает целым рядом полезных свойств.

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