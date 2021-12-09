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Какие признаки диабета можно распознать без врача

Терапевт Сури Дадашева рассказала о трех признаках сахарного диабета, которые можно распознать еще до похода к врачу

сегодня, 15:55
Автор:

Светлана Шкурупий
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Сахарный диабет – распространенное заболевание, связанное с нарушением работы эндокринной системы. По словам терапевта Сури Дадашева, распознать его можно самостоятельно по трем основным признакам. Каким именно?

Какие признаки диабета можно распознать без врача

Признаки диабета (фото из открытых источников)

Эксперт отметила, что выделяют триаду симптомов: сильную жажду и сухость во рту, которые не проходят даже после потребления большого количества жидкости, а также частое мочеиспускание и постоянное чувство голода. 

Медик добавила, что к ранним признакам диабета относится также потливость, слабость, сухость кожи. А основными причинами развития заболевания является наследственность, ожирение и артериальная гипертензия (стойкое повышение систолического артериального давления в покое, — прим. авт.)

"Для людей, находящихся в зоне риска, важно поддерживать здоровый образ жизни, нормализовать массу тела, вести регулярную физическую активность, избегать стрессовых ситуаций", — подытожила Дадашева. 

По словам врача, ранняя диагностика заболевания помогает избежать сахарного диабета без применения медикаментов. 

Напомним, людям с сахарным диабетом необходимо придерживаться определенной диеты, если этого не делать, то уровень глюкозы будет подниматься, а это вызовет ряд осложнений.  Нутрициолог Алена Степанова отметила, от какого фрукта следует отказаться в таких случаях.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что от диабета во всем мире страдают миллионы людей. И без надлежащего лечения хроническое заболевание способно привести к различным патологиям. Если у вас есть предрасположенность к недугу, ученые рекомендуют добавить в свой рацион один продукт.


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Источник: https://rsport.ria.ru/20211209/kholesterin-1762850841.html
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