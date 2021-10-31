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Диабетиков призвали отказаться от популярного фрукта

Нутрициолог Алена Степанова рассказала, от какого популярного фрукта необходимо отказаться диабетикам

сегодня, 08:35
Автор:

Светлана Шкурупий
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Людям с сахарным диабетом необходимо придерживаться определенной диеты, если этого не делать, то уровень глюкозы будет подниматься, а это вызовет ряд осложнений.  Нутрициолог Алена Степанова отметила, от какого фрукта следует отказаться в таких случаях.

Диабетиков призвали отказаться от популярного фрукта

Какой фрукт нельзя при сахарном диабете (фото из открытых источников)

Речь идет о бананах, которые содержат в своем составе множество витаминов и полезных веществ, в частности калий, поддерживающий работу сердечно-сосудистой системы. Но при сахарном диабете от него лучше отказаться, потому что у спелого продукта достаточно высокий гликемический индекс. Это значит, что его частое употребление может привести к повышению уровня сахара. 

Помимо этого, от фрукта следует отказаться при диарее и синдроме раздраженного кишечника, потому что в нем содержатся сахариды.

В других случаях, банан следует добавлять в свой рацион, потому что в нем есть клетчатка, улучшающая пищеварение, а также триптофан — аминокислота, без которой невозможен синтез серотонина (гормона счастья). 

Напомним, что появление морщин — не очень приятный, но естественный процесс, и каждая женщина с возрастом сталкивается с этой проблемой. Однако, уменьшить их количество и придать коже лучший вид все же можно. На помощь придет экзотический фрукт.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что утренний прием пищи пропускать ни в коем случае нельзя, ведь завтрак заряжает организм энергией и дает силы на весь день. Специалисты в области питания говорят, что утром желательно употреблять много белков и клетчатки. Для первого приема пищи идеально подойдет банан, ведь в этом фрукте сосредоточено большое количество витаминов и полезных веществ.


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Источник: https://rsport.ria.ru/20211029/banany-1756767283.html
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