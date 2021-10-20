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Какой экзотический фрукт спасает женщин от морщин

Калифорнийские исследователи отметили, что регулярное употребление манго помогает бороться с морщинами

сегодня, 12:20
Автор:

Светлана Шкурупий

Появление морщин — не очень приятный, но естественный процесс, и каждая женщина с возрастом сталкивается с этой проблемой. Однако, уменьшить их количество и придать коже лучший вид все же можно. На помощь придет экзотический фрукт.

Какой экзотический фрукт спасает женщин от морщин

Как избавиться от морщин (фото из открытых источников)

Калифорнийские ученые провели исследование, участие в котором приняли 28 женщин в период после менопаузы со 2 и 3-им типами кожи по шкале Фитцпатрика. Их разделили на две группы, первая на протяжение 4 месяцев каждый день употребляла по полстакана манго, а вторая — полтора стакана экзотического фрукта.

Результаты эксперимента показали, что у участниц из первой группы улучшилось состояние кожи и на 23% уменьшилось количество морщин и глубина складок кожи. Еще спустя 4 месяца результат улучшился на 20%. А вот у женщин со второй группы такого эффекта не наблюдалось, все дело в том, что манго содержит много сахара, а этот продукт плохо сказывается на состоянии кожи. Можно сделать вывод, что манго — полезный и питательный продукт, но употреблять его нужно в меру. Чрезмерное употребление вызовет обратный результат.

Исследователи также отметили, что манго богат на витамины А, С, а также антиоксидантные вещества, которые положительно влияют на работу всего организма, в том числе предотвращают ранее старение. Экстракт этого плода часто используют в косметологии, потому что крема и маски с содержанием манго обладают хорошим эффектом.

Напомним, исследователи перечислили продукты, которые следует добавить в ежедневный рацион, так как они помогают замедлить старение кожи.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, почему стоит употреблять манго каждый день.


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Источник: https://health.today.ua/ru/kakoj-ekzotycheskyj-frukt-spasaet-zhenshhyn-ot-morshhyn/
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