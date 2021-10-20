Какой экзотический фрукт спасает женщин от морщин

Появление морщин — не очень приятный, но естественный процесс, и каждая женщина с возрастом сталкивается с этой проблемой. Однако, уменьшить их количество и придать коже лучший вид все же можно. На помощь придет экзотический фрукт.

Как избавиться от морщин (фото из открытых источников)

Калифорнийские ученые провели исследование, участие в котором приняли 28 женщин в период после менопаузы со 2 и 3-им типами кожи по шкале Фитцпатрика. Их разделили на две группы, первая на протяжение 4 месяцев каждый день употребляла по полстакана манго, а вторая — полтора стакана экзотического фрукта.

Результаты эксперимента показали, что у участниц из первой группы улучшилось состояние кожи и на 23% уменьшилось количество морщин и глубина складок кожи. Еще спустя 4 месяца результат улучшился на 20%. А вот у женщин со второй группы такого эффекта не наблюдалось, все дело в том, что манго содержит много сахара, а этот продукт плохо сказывается на состоянии кожи. Можно сделать вывод, что манго — полезный и питательный продукт, но употреблять его нужно в меру. Чрезмерное употребление вызовет обратный результат.

Исследователи также отметили, что манго богат на витамины А, С, а также антиоксидантные вещества, которые положительно влияют на работу всего организма, в том числе предотвращают ранее старение. Экстракт этого плода часто используют в косметологии, потому что крема и маски с содержанием манго обладают хорошим эффектом.

Напомним, исследователи перечислили продукты, которые следует добавить в ежедневный рацион, так как они помогают замедлить старение кожи.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, почему стоит употреблять манго каждый день.

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