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Главная Новости Здоровье диета и питание Почему стоит употреблять манго каждый день: пять главных причин
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Почему стоит употреблять манго каждый день: пять главных причин

Главные полезные свойства манго

сегодня, 12:59
Автор:

Денис Подставной

Манго на сегодняшний день является несправедливо недооцененным фруктом. Этот тропический плод приносит здоровью невероятную пользу и даже способен снизить риск появления рака. Однако вспоминают о нем довольно редко. Мы расскажем вам о пяти главных причинах, по которым стоит употреблять манго каждый день. 

Почему стоит употреблять манго каждый день: пять главных причин

Польза манго. Фото из открытых источников

Витамины

Внеся в  рацион этот экзотический фрукт, человек обеспечит себя большим количеством витаминов. Ведь в манго высокий уровень витамина С, клетчатки и пектина, которые вместе могут снизить уровень холестерина в сыворотке крови.  Другие витамины, которые вы получаете от манго, — это тиамин, витамин B6, фолиевая кислота, витамин E.

Водный баланс

Фрукт также богат калием, который является важной частью калиево-натриевого баланса, который регулирует то, как наш организм использует воду. И, конечно же, манго содержит много воды. Это означает, что регулярное употребление может помочь предотвратить обезвоживание, которое является одним из факторов высокого уровня холестерина.

Польза для пищеварения

Манго также содержит витамины и минералы, которые помогают расщеплять белок во время пищеварения. Клетчатка дольше сохраняет чувство сытости и помогает избавиться от тяги к нездоровой пище. Сочетание контроля тяги и эффективного пищеварения может в конечном итоге помочь вам легче похудеть.

Профилактика железодефицитной анемии (малокровия)

Людям, страдающим железодефицитной анемией, или же вегетарианцам, которые не едят главный источник железа — красное мясо, употребление манго станет очень полезным, так как фрукт как раз таки и богат железом. 

Избавление от лишнего веса 

Поскольку манго содержит много витаминов и необходимых питательных веществ, употребление одного этого плода заставит вас почувствовать себя сытым. Кроме того, поскольку он содержит клетчатку, он улучшает пищеварительную функцию и сжигает ненужные калории из организма. Это, в свою очередь, помогает сбросить лишний вес.

Напомним, ранее сайт "Комментарии" информировал о том,  какие продукты помогают разгладить морщины, а также о том, чем может быть опасен пакетированный чай.


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Обусуждения

Алексей

сегодня, 12:06

потому что он явно дешевый фрукт, в самый раз для пенсионеров

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