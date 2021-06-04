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Названы продукты, которые помогают разгладить морщины

Исследователи перечислили продукты, которые следует добавить в ежедневный рацион

сегодня, 04:39
Автор:

Ольга Чародий

Защитить кожу от вредного воздействия, сделать ее гладкой и здоровой — очень просто. Достаточно включить эти продукты в свой рацион. Исследователи перечислили продукты, которые следует добавить в ежедневный рацион, так как они помогают замедлить старение кожи, пишет lady.tochka.net.

Названы продукты, которые помогают разгладить морщины

Здоровье (фото из открытых источников)

Красный болгарский перец

В продукте содержится необходимое количество аминокислот, витаминов и микроэлементов, которые влияют на синтез коллагена в организме. Кроме этого, регулярное употребление перца помогает укреплению волосяных фолликулов.

Морковь

Морковь — один из лучших источников ретинола и бета-каротина, которые защищают кожу от повреждения свободными радикалами. В сочетании с витамином D морковь становится мощным антиоксидантом, который препятствует быстрому старению кожи.

Зеленый чай

В напитке содержатся полифенолы, которые обладают противовоспалительными и антиканцерогенные свойства. Вещества препятствуют вредному воздействию УФ-лучей, а в сочетании с солнцезащитными средствами способны предотвратить рак кожи.

Мясо индейки

При употреблении индейки выделяется вещество — карнозин. Соединяясь с коллагеном, она становится его стабилизатором и на некоторое время обеспечивает устойчивость клеток коллагена к разрушению.

Как сообщали ранее исследователи из  Йельского Университета США пришли к выводу, что недостаток определенной жирной кислоты в организме может вызвать аномальную реакцию иммунной системы, приводящей к рассеянному склерозу — тяжелому неизлечимому заболеванию.

Ученые определили, что у тех, кто страдает рассеянным склерозом, отсутствует достаточный уровень олеиновой кислоты, содержащейся в масле, мясе (говядине, курице и свинине), сыре, орехах, семенах подсолнечника, яйцах, макаронах, молоке, оливках и авокадо. Нехватка данного вещества может спровоцировать потерю метаболических сенсоров, которые способны активировать Т-клетки. Более подробно читайте в нашем материале. 


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Источник: https://lady.tochka.net/10017-top-8-produktov-protiv-morshchin/
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