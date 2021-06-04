Названы продукты, которые помогают разгладить морщины

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Ольга Чародий
Защитить кожу от вредного воздействия, сделать ее гладкой и
здоровой — очень просто. Достаточно включить эти продукты в свой рацион. Исследователи
перечислили продукты, которые следует добавить в ежедневный рацион, так как они
помогают замедлить старение кожи, пишет lady.tochka.net.
Здоровье (фото из открытых источников)
Красный болгарский перец
В продукте содержится необходимое количество аминокислот,
витаминов и микроэлементов, которые влияют на синтез коллагена в организме.
Кроме этого, регулярное употребление перца помогает укреплению волосяных
фолликулов.
Морковь
Морковь — один из лучших источников ретинола и бета-каротина,
которые защищают кожу от повреждения свободными радикалами. В сочетании с
витамином D морковь становится мощным антиоксидантом, который препятствует
быстрому старению кожи.
Зеленый чай
В напитке содержатся полифенолы, которые обладают
противовоспалительными и антиканцерогенные свойства. Вещества препятствуют
вредному воздействию УФ-лучей, а в сочетании с солнцезащитными средствами способны
предотвратить рак кожи.
Мясо индейки
При употреблении индейки выделяется вещество — карнозин. Соединяясь с коллагеном, она становится его стабилизатором и на некоторое время обеспечивает устойчивость клеток коллагена к разрушению.
Как сообщали ранее исследователи из Йельского Университета США пришли к выводу, что недостаток определенной жирной кислоты в организме может вызвать аномальную реакцию иммунной системы, приводящей к рассеянному склерозу — тяжелому неизлечимому заболеванию.Ученые определили, что у тех, кто страдает рассеянным склерозом, отсутствует достаточный уровень олеиновой кислоты, содержащейся в масле, мясе (говядине, курице и свинине), сыре, орехах, семенах подсолнечника, яйцах, макаронах, молоке, оливках и авокадо. Нехватка данного вещества может спровоцировать потерю метаболических сенсоров, которые способны активировать Т-клетки. Более подробно читайте в нашем материале.
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