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Специалисты рассказали, от какого заболевания может спасти правильное питание

Недостаток определенной жирной кислоты в организме может вызвать аномальную реакцию иммунной системы

сегодня, 14:31
Автор:

Елизавета Черных

Исследователи из  Йельского Университета США пришли к выводу, что недостаток определенной жирной кислоты в организме может вызвать аномальную реакцию иммунной системы, приводящей к рассеянному склерозу — тяжелому неизлечимому заболеванию. Об этом сказано в пресс-релизе на EurekAlert!.

Специалисты рассказали, от какого заболевания может спасти правильное питание

Правильное питание - фото из открытых источников

Ученые определили, что у тех, кто страдает рассеянным склерозом, отсутствует достаточный уровень олеиновой кислоты, содержащейся в масле, мясе (говядине, курице и свинине), сыре, орехах, семенах подсолнечника, яйцах, макаронах, молоке, оливках и авокадо. Нехватка данного вещества может спровоцировать потерю метаболических сенсоров, которые способны активировать Т-клетки. 

В ходе эксперимента, специалисты вводили олеиновую кислоту в жировую ткань участников исследования, у которых диагностирован рассеянный склероз, после чего подчеркнули, что уровни регуляторных Т-клеток у пациентов увеличивались. Ученые отметили, что в случае отсутствия большинства регуляторных Т-клеток иммунная система может атаковать здоровые клетки центральной нервной системы.

Исходя из этого, исследователи предположили, что употребление в пищу  продуктов, в которых содержится олеиновая кислота, может спасти от серьезного заболевания. Специалисты также отметили, что будут и в дальнейшем заниматься данным вопросом, чтобы подтвердить результаты в других исследованиях.  

Ранее издание "Комментарии" сообщали, что по мнению  ученых, увеличился процент заболевания онкологией. При этом исследователи считают, что  главное  не только  во время выявить  онкологическое заболевания, но и также, по возможности, его предотвратить. Для этого необходимо придерживаться  нужной диеты,  не употреблять в пищу вредные продукты и заниматься  профилактикой болезни. 



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Источник: https://www.eurekalert.org/pub_releases/2021-01/yu-fam011921.php
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