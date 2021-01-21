Специалисты рассказали, от какого заболевания может спасти правильное питание

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Елизавета Черных
Исследователи из Йельского Университета США пришли к выводу, что недостаток определенной жирной кислоты в организме может вызвать аномальную реакцию иммунной системы, приводящей к рассеянному склерозу — тяжелому неизлечимому заболеванию. Об этом сказано в пресс-релизе на EurekAlert!.
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Ученые определили, что у тех, кто страдает рассеянным склерозом, отсутствует достаточный уровень олеиновой кислоты, содержащейся в масле, мясе (говядине, курице и свинине), сыре, орехах, семенах подсолнечника, яйцах, макаронах, молоке, оливках и авокадо. Нехватка данного вещества может спровоцировать потерю метаболических сенсоров, которые способны активировать Т-клетки.
В ходе эксперимента, специалисты вводили олеиновую кислоту в жировую ткань участников исследования, у которых диагностирован рассеянный склероз, после чего подчеркнули, что уровни регуляторных Т-клеток у пациентов увеличивались. Ученые отметили, что в случае отсутствия большинства регуляторных Т-клеток иммунная система может атаковать здоровые клетки центральной нервной системы.
Исходя из этого, исследователи предположили, что употребление в пищу продуктов, в которых содержится олеиновая кислота, может спасти от серьезного заболевания. Специалисты также отметили, что будут и в дальнейшем заниматься данным вопросом, чтобы подтвердить результаты в других исследованиях.
Ранее издание "Комментарии" сообщали, что по мнению ученых, увеличился процент заболевания онкологией. При этом исследователи считают, что главное не только во время выявить онкологическое заболевания, но и также, по возможности, его предотвратить. Для этого необходимо придерживаться нужной диеты, не употреблять в пищу вредные продукты и заниматься профилактикой болезни.
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