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Какой продукт может быть полезным в борьбе с диабетом

Исследователи выяснили, что сардины обладают удивительным свойством - защищают от развития диабета

сегодня, 11:35
Автор:

Светлана Шкурупий

От диабета во всем мире страдают миллионы людей. И без надлежащего лечения хроническое заболевание способно привести к различным патологиям. Если у вас есть предрасположенность к недугу, ученые рекомендуют добавить в свой рацион один продукт.

Какой продукт может быть полезным в борьбе с диабетом

Диабет / фото: depositphotos

Исследователи выяснили, что защитить от развития диабета способны сардины. Оказалось, что это продукт, благодаря полезным жирным кислотам, положительно действует на организм и защищает от серьезных заболеваний.

Ученые провели эксперимент для участия, в котором пригласили 150 человек с диагностированным преддиабетом. Добровольцев разделили на 2 группы. Участники из первой на протяжение недели съедали 200 граммов сардины, а участники из второй — соблюдали свой привычный рацион, без добавления этого продукта. Состояние здоровья добровольцев ученые провели спустя год. 

Результаты исследования показали, что сардины способны защитить от развития диабета. 22% пациентов из второй (контрольной) группы заболели диабетом, а вот среди тех, кто ел рыбу заболевание начало прогрессировать только у 8%. Более того, у них повысился в крови уровень "хорошего" холестерина и снизилось давление.

Эксперты подчеркнули, что употребление сардин 2 раза в неделю может защитить от диабета, а также от проблем с сердцем и сосудами. 

Напомним, американские ученые в ходе исследования выяснили, что группа крови может влиять не только на характер человека, но и на его предрасположенность к некоторым заболеваниям, в частности к сахарному диабету. 

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что специалистам из Японии удалось обнаружить вещество, которое способно разрушать состаренные клетки, не нанося при этом вред активным клеткам. Кроме того, вещество может замедлить развитие таких заболеваний как артериосклероз и диабет. 


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Источник: https://www.medikforum.ru/zoj/119268-sardiny-mogut-byt-poleznymi-v-borbe-s-diabetom.html
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