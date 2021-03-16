Стало известно, какая группа крови снижает риск диабета

Американские ученые в ходе исследования выяснили, что группа крови может влиять не только на характер человека, но и на его предрасположенность к некоторым заболеваниям, в частности к сахарному диабету.

Группы крови и диабет / фото: pixabay.com

Специалисты отметили, что есть группы крови, которые увеличивают вероятность развития этого недуга. Конечно же, развитие заболевания у людей, предрасположенных к диабету, можно предотвратить, но для этого необходимо сократить калорийность пищи, пересмотреть рацион и регулярно заниматься физической активностью.

Но важно знать, что люди со всеми группами крови, кроме первой, подвержены высокому риску развития сахарного диабета. Такие выводы ученые сделали исходя из эксперимента, в котором приняло участие более 80 тысяч женщин. У более 3,5 тысячи участниц исследования впоследствии диагностировали недуг, и носители всех групп крови, кроме первой, болели диабетом чаще.

Специалисты отметили, что у женщин с третьей группой крови (положительный резус-фактор) риск развитие заболевания был выше на 35% по сравнению с теми, у кого была первая группа. А с отрицательным резус-фактором — 21%. У женщин со второй группой крови вероятность развития заболевания была на 10% выше, по сравнению с первой группой, и у носителей четвертой группы — на 17% выше.

Напомним, что сахарный диабет может вызвать осложнения и эксперты перечислили органы, которые больше всего страдают от этого заболевания.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что ученые выяснили, что предотвратить появление или контролировать симптомы сахарного диабета поможет обычная специя.

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