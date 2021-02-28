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Названы органы, которые могут пострадать от диабета

Диабет может вызвать ряд серьезных осложнений

сегодня, 09:50
Автор:

Светлана Шкурупий

Медики настоятельно рекомендуют контролировать свой уровень сахара в крови, чтобы избежать развития сахарного диабета. На ранних стадиях это заболевание можно контролировать, но, если игнорировать его симптомы, можно спровоцировать серьезные проблемы со здоровьем. Какие органы могут пострадать от заболевания?

Названы органы, которые могут пострадать от диабета

какие органы страдают от сахарного диабета (фото из открытых источников)

Сердце

Повышенный уровень сахара в крови может нарушить работу сердечно-сосудистой системы. Вместе с высоким уровнем "плохого" холестерина он способен привести к накоплению жира в сосудах, ограничивая кровоток.

Глаза

Сахарный диабет повреждает сосуды, а в клетчатке глаза их много, но они хрупкие и крошечные. Из-за высокого уровня сахара сосуды отекают, становятся слабее и могут закупориться. Если не принять никаких мер, то заболевание может привести к слепоте. 

Мозг

Из-за поврежденных сосудов страдает и мозг. Сахарный диабет может привести к его повреждению, а также спровоцировать проблемы с памятью. 

Почки

Высокий уровень сахара в крови также нарушает работу почек. Их сосуды фильтруют отходы, а сахар существенно повышает на них нагрузку, поэтому система фильтрации может дать сбой. 

Репродуктивные органы

Сахарный диабет может повлиять на репродуктивную систему. Гормональные колебания во время беременности могут вызвать гестационный диабет и, в свою очередь, увеличить риск повышения кровяного давления.

Медики говорят, что сахарный диабет необходимо контролировать, тогда можно избежать всех этих осложнений. Главное — придерживаться правильного образа жизни.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что потерю слуха назвали признаком сахарного диабета. 


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Источник: https://doctor.ndtv.com/diabetes/diabetes-7-ways-the-condition-can-affect-your-body-2356874
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