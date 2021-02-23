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Главная Новости Здоровье диета и питание Потерю слуха назвали признаком серьезного заболевания
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Потерю слуха назвали признаком серьезного заболевания

Это заболевание представляет собой мировую проблему

сегодня, 09:45
Автор:

Светлана Шкурупий

Ученые, основываясь на некоторых исследованиях, заявили, что потеря слуха может сигнализировать о развитии сахарного диабета — эндокринного заболевания, связанного с нарушением усвоения глюкозы.

Потерю слуха назвали признаком серьезного заболевания

потерю слуха назвали признаком диабета (фото из открытых источников)

Специалисты отметили, что сахарный диабет может спровоцировать отказ некоторых органов, поэтому при проблемах со слухом необходимо обратиться к врачу и пройти обследование. Как известно, при заболевании в организме повышается уровень сахара в крови, потому что у щитовидной железы возникают проблемы с выработкой гормона инсулина. В результате может возникнуть хроническая гипергликемия.

Медики говорят, что нет официальных подтверждений тому, что сахарный диабет связан с потерей слуха. Но в последние годы, анализируя многие исследования, эксперты заявляют, что у людей с этим заболеванием потеря слуха в два раза выше, чем у людей без этого диагноза. 

Ученые предполагают, что ухудшение слуха при диабете может быть вызвано повреждением сосудов из-за повышенного уровня глюкозы в крови, негативно воздействующая на нервную ткань, через которую звуковые сигналы поступают в мозг, вызывая повреждение тканей уха.

Напомним, что врач-эндокринолог Ральф Абрахам рассказал, какой утренний симптом может указывать на риск развития сахарного диабета. Оказалось, что "тревожным" звоночком должна стать постоянная жажда и сухость во рту после пробуждения.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что предотвратить появление или контролировать симптомы сахарного диабета поможет обычная специя. Ученые сказали, что это гвоздика — пряность, которая снижает уровень "плохого" холестерина в крови и предотвращает проблемы с сердцем и другими органами. 


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Источник: https://www.express.co.uk/life-style/health/1400613/diabetes-type-2-sign-symptom-hearing-loss-nerve-damage
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comments

Обусуждения

yur

сегодня, 10:11

Светлана Шкурупий Вы хотя бы в википедии прочитали, какой орган вырабатывает инсулин???

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