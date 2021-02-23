Потерю слуха назвали признаком серьезного заболевания

Ученые, основываясь на некоторых исследованиях, заявили, что потеря слуха может сигнализировать о развитии сахарного диабета — эндокринного заболевания, связанного с нарушением усвоения глюкозы.

потерю слуха назвали признаком диабета (фото из открытых источников)

Специалисты отметили, что сахарный диабет может спровоцировать отказ некоторых органов, поэтому при проблемах со слухом необходимо обратиться к врачу и пройти обследование. Как известно, при заболевании в организме повышается уровень сахара в крови, потому что у щитовидной железы возникают проблемы с выработкой гормона инсулина. В результате может возникнуть хроническая гипергликемия.

Медики говорят, что нет официальных подтверждений тому, что сахарный диабет связан с потерей слуха. Но в последние годы, анализируя многие исследования, эксперты заявляют, что у людей с этим заболеванием потеря слуха в два раза выше, чем у людей без этого диагноза.

Ученые предполагают, что ухудшение слуха при диабете может быть вызвано повреждением сосудов из-за повышенного уровня глюкозы в крови, негативно воздействующая на нервную ткань, через которую звуковые сигналы поступают в мозг, вызывая повреждение тканей уха.

Напомним, что врач-эндокринолог Ральф Абрахам рассказал, какой утренний симптом может указывать на риск развития сахарного диабета. Оказалось, что "тревожным" звоночком должна стать постоянная жажда и сухость во рту после пробуждения.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что предотвратить появление или контролировать симптомы сахарного диабета поможет обычная специя. Ученые сказали, что это гвоздика — пряность, которая снижает уровень "плохого" холестерина в крови и предотвращает проблемы с сердцем и другими органами.

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