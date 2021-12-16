Эксперты рассказали, какая специя незаменима при диабете

Диабетикам нужно следить за своим рационом и контролировать уровень сахара в крови. А поможет в этом деле обычная специя, которая обладает целым рядом полезных свойств.

Какая специя незаменима при диабете / Фото: pixabay.com

Эксперты говорят, что людям с сахарным диабетом нужно обогатить меню традиционной рождественской специей — корицей. В ее состав входят витамины А, B1, B2, B9, С, Е, К, а также калий, марганец, цинк, железо и другие микроэлементы.

Ученые провели исследование и выяснили, что корица улучшает показатели сахара и холестерина в крови у людей с сахарным диабетом 2-го типа. Результаты показали, что при приеме пряности натощак сахар снижался на 18-30%. Для получения такого эффекта достаточно 1-6 граммов ароматной корицы.

Отмечается, что специя не только может нормализовать уровень сахара, но и имитировать инсулин, из-за чего состояние пациента улучшается. Кроме этого, корица способствует всасыванию глюкозы в клетки. Это важный факт, поскольку у больных диабетом глюкоза зачастую накапливается в крови.

Напомним, что корицу можно использовать не только как специю, чтобы придать блюдам приятный вкус и аромат, но и в качестве лекарственного средства. Ученые выяснили, что этот продукт обладает рядом полезных для здоровья свойств. Что будет с организмом, если съедать щепотку корицы каждый день?

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что корица способна избавить от хронического артрита. Для этого нужно каждый день (утром и вечером) принимать чашку теплой воды с добавлением 1 ч. л. корицы и 2 л. меда. Исследования доказали, что такой напиток избавляет от боли и восстанавливает суставы.

Читайте также, какие признаки диабета можно распознать без врача.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!