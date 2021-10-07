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Что будет, если ежедневно съедать щепотку корицы

Эксперты провели исследование и доказали, что корица обладает целым рядом полезных свойств: почему ее стоит употреблять каждый день?

сегодня, 10:55
Автор:

Светлана Шкурупий

Корицу можно использовать не только как специю, чтобы придать блюдам приятный вкус и аромат, но и в качестве лекарственного средства. Ученые выяснили, что этот продукт обладает рядом полезных для здоровья свойств. Что будет с организмом, если съедать щепотку корицы каждый день?

Что будет, если ежедневно съедать щепотку корицы

Почему каждый день стоит есть корицу (фото из открытых источников)

Уровень холестерина

В составе корицы есть ферменты, которые способны блокировать ферменты, производящие холестерин в организме, тем самым уменьшая количество жира в кровотоке. Одно исследование показало, что уровень общего холестерина, холестерина ЛПНП и триглицеридов в крови может снижаться после приема этой специи.

Состояние полости рта

Корица — отличное средство от неприятного запаха изо рта, а также от бактерий, которые могут спровоцировать появление кариеса. Состав из нескольких палочек корицы, настоянных на горячей воде, можно использовать как натуральный ополаскиватель для ротовой полости.

Головной мозг

Ученые говорят, что ежедневное употребление щепотки корицы может снизить риск развития старческого слабоумия. В составе продукта есть альдегид, который в сочетании с эпикатехином может предотвращать образования, вызывающие болезнь Альцгеймера.

Пищеварение

Еще корица благоприятно действует на работу пищеварительной системы. Она стимулирует кровообращение и транспортировку кислорода, что весьма важно для поддержания здоровья желудочно-кишечного тракта.

При этом, медики предупреждают, что слишком большое употребление специи может вызвать обратный эффект, например, появятся раздражения на кожи и участится сердцебиение. В день разрешается употреблять не более 2 граммов специи.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, почему корицу считают одной из самых важных специй.


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Источник: https://www.medikforum.ru/zoj/125822-chto-mozhet-proishodit-esli-ezhednevno-sedat-schepotku-koricy.html
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