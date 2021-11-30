logo

BTC/USD

57664.11

ETH/USD

4660.62

LTC/USD

210.64

USD/UAH

27.52

EUR/UAH

31.05

RUB/UAH

0.38

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал
блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Здоровье диета и питание В каких продуктах больше всего скрытого сахара и соли
commentss НОВОСТИ Все новости

В каких продуктах больше всего скрытого сахара и соли

Эксперты перечислили продукты, с которыми нужно быть осторожнее, потому что в них больше всего скрытого сахара и соли

сегодня, 21:35
Автор:

Светлана Шкурупий
Поделитесь публикацией:

Если вы следите за своим питанием и хотите ограничить в рационе потребление соли и сахара, тогда ознакомьтесь со следующим перечнем продуктов, в которых они могут "скрываться" в больших количествах.

В каких продуктах больше всего скрытого сахара и соли

В каких продуктах больше всего скрытого сахара и соли (фото из открытых источников)

Протеиновые батончики

Внимательно читайте состав продукта: во многих протеиновых батончиках сахара содержится больше, чем собственно протеина. Отдельные экземпляры могут содержать до 30 граммов сахара – практически суточная норма!

Йогурт с наполнителем

Йогурт – прекрасный продукт для завтрака и почти идеальный перекус... Но только в том случае, если в нем нет ничего, кроме собственно йогурта. Готовые стаканчики с наполнителем из фруктов или ягод могут содержать до шести чайных ложечек сахара – это слишком много и для взрослых, и для детей.

Виноградный сок

Строго говоря, фруктовые соки вообще стоит пить в исключительных случаях: в них нет клетчатки, которая контролирует процесс всасывания глюкозы, из-за чего после каждого стакана сока мы получаем настоящий инсулиновый укол. Но виноградный сок, пожалуй, самый опасный: в обыкновенном стакане содержится 36 граммов сахара – слишком много.

Обезжиренные молочные продукты

Если вы женщина и особенно если вы старше 40 лет, вам стоит вовсе отказаться от продуктов из обезжиренного молока. Чем старше мы становимся, тем сильнее нам нужен кальций, а он (а также витамин D), которого также много в молочных продуктах, не усваивается без достаточного количества жира. Нужны дополнительные аргументы? Практически все продукты, "свободные" от жира, перенасыщены сахаром – для усиления вкуса.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что вреднее для здоровья — соль или сахар.


Читайте Comments.ua в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.goodhouse.ru/health/zdorovye/skrytaya-ugroza-10-produktov-v-kotoryh-bolshe-vsego-skrytogo-sahara-i-soli/
Теги:
comments

Обсуждения

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!