Если вы следите за своим питанием и хотите ограничить в рационе потребление соли и сахара, тогда ознакомьтесь со следующим перечнем продуктов, в которых они могут "скрываться" в больших количествах.

В каких продуктах больше всего скрытого сахара и соли (фото из открытых источников)

Протеиновые батончики

Внимательно читайте состав продукта: во многих протеиновых батончиках сахара содержится больше, чем собственно протеина. Отдельные экземпляры могут содержать до 30 граммов сахара – практически суточная норма!

Йогурт с наполнителем

Йогурт – прекрасный продукт для завтрака и почти идеальный перекус... Но только в том случае, если в нем нет ничего, кроме собственно йогурта. Готовые стаканчики с наполнителем из фруктов или ягод могут содержать до шести чайных ложечек сахара – это слишком много и для взрослых, и для детей.

Виноградный сок

Строго говоря, фруктовые соки вообще стоит пить в исключительных случаях: в них нет клетчатки, которая контролирует процесс всасывания глюкозы, из-за чего после каждого стакана сока мы получаем настоящий инсулиновый укол. Но виноградный сок, пожалуй, самый опасный: в обыкновенном стакане содержится 36 граммов сахара – слишком много.

Обезжиренные молочные продукты

Если вы женщина и особенно если вы старше 40 лет, вам стоит вовсе отказаться от продуктов из обезжиренного молока. Чем старше мы становимся, тем сильнее нам нужен кальций, а он (а также витамин D), которого также много в молочных продуктах, не усваивается без достаточного количества жира. Нужны дополнительные аргументы? Практически все продукты, "свободные" от жира, перенасыщены сахаром – для усиления вкуса.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что вреднее для здоровья — соль или сахар.

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