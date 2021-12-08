Ешьте на здоровье: диетолог развеяла популярный миф о сале

Сало — вкусный, популярный и питательный продукт, но вокруг него ходят различные мифы. Врач-диетолог Анастасия Егорова развеяла один из них, подчеркнув, стоит ли отказываться от продукта "сердечникам".

Сало (фото из открытых источников)

Специалист отметила, что людям, у которых есть проблемы с сердечно-сосудистой системой необязательно полностью исключать из своего рациона сало. Оно полезно для здоровья, как и любой другой животных жир. Продукт обогащает организм витаминами А, D, Е, а также железом, марганцем, калием, олеиновой, арахидоновой, линоленовой и другими ценными кислотами. Употребляя сало, "сердечники" укрепляют стенки сосудов, поскольку эти кислоты контролируют баланс холестерина в крови.

Однако, все продукты нужно употреблять в меру, и сало не является исключением. Если будете съедать кусочек 1-2 раза в неделю, то организм вам будет благодарен.

Сало нужно с осторожностью есть людям, у которых проблемы с весом, потому что продукт весьма калориен и его легко можно переесть.

Напомним, что сало лучше приобретать именно на рынке. Там можно пройтись по рядам, выбрать самое лучшее и самое вкусное. К тому же, на рынке можно попробовать кусочек. На что следует обратить внимание?

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