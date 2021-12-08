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Ешьте на здоровье: диетолог развеяла популярный миф о сале

Врач-диетолог Анастасия Егорова отметила, можно ли употреблять сало людям с проблемами сердечно-сосудистой системы

сегодня, 10:00
Автор:

Светлана Шкурупий
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Сало — вкусный, популярный и питательный продукт, но вокруг него ходят различные мифы. Врач-диетолог Анастасия Егорова развеяла один из них, подчеркнув, стоит ли отказываться от продукта "сердечникам".

Ешьте на здоровье: диетолог развеяла популярный миф о сале

Сало (фото из открытых источников)

Специалист отметила, что людям, у которых есть проблемы с сердечно-сосудистой системой необязательно полностью исключать из своего рациона сало. Оно полезно для здоровья, как и любой другой животных жир. Продукт обогащает организм витаминами А, D, Е, а также железом, марганцем, калием, олеиновой, арахидоновой, линоленовой и другими ценными кислотами. Употребляя сало, "сердечники" укрепляют стенки сосудов, поскольку эти кислоты контролируют баланс холестерина в крови.

Однако, все продукты нужно употреблять в меру, и сало не является исключением. Если будете съедать кусочек 1-2 раза в неделю, то организм вам будет благодарен. 

Сало нужно с осторожностью есть людям, у которых проблемы с весом, потому что продукт весьма калориен и его легко можно переесть. 

Напомним, что сало лучше приобретать именно на рынке. Там можно пройтись по рядам, выбрать самое лучшее и самое вкусное. К тому же, на рынке можно попробовать кусочек. На что следует обратить внимание?

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что британский врач Радж Каран развеял самый популярный миф о пользе молока и его влиянии на состояние костной системе.

Читайте также, что американские ученые на протяжении долгих лет выясняли, как повлияет употребление фруктов и овощей в раннем возрасте на работу сердца и развитие различных сердечных заболеваний в будущем.


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Источник: https://storinka.com.ua/2021/11/dietolog-razveala-popularnyj-mif-o-sale/
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