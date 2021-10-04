«Это самая большая ложь»: врач развеял миф о пользе молока

Пожалуй, все слышали, о том, что для укрепления костей нужно пить больше молока. Но как оказалось, некоторые научные исследования опровергают этот факт. Британский врач Радж Каран также заявил, что молоко никак не влияет на укрепления костной системы.

Врач развеял миф о пользе молока (фото из открытых источников)

Отмечается, что популярный напиток содержит лактозу и казеин, последний является окислителем. Употребление молока создает в организме кислотную среду, и чтобы нейтрализовать ее повышенный уровень, организм использует кальций (щелочной продукт), который при недостатке он может извлекать из костной ткани. То есть, вместо того, чтобы укреплять кости, молоко может, наоборот, делать их более слабыми.

"Это самая большая ложь, которую вам говорили в жизни. Вам не нужно пить молоко, чтобы укрепить кости. Это пропаганда от больших молочных корпораций", — высказался Радж Каран.

Другие исследователи говорят, что потребление 2 и более стаканов молока в день не дает никакой помощи костной системе, а может даже навредить. Но это не повод отказываться от "молочки", ведь натуральный сыр, кефир и йогурт имеют низкий уровень содержания лактозы и галактозы, а значит не ведут к закислению организма.

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Ранее издание "Комментарии" сообщало, что оптимальным количеством в день для взрослого человека является 240-250 мл молока. При этом все еще разрешается без проблем употреблять другую молочную продукцию — сыр, йогурт, масло и тому подобное.

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