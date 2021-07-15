Как организм реагирует на отказ от молочных продуктов

Вокруг употребления молочных продуктов существует множество споров, потому что одни эксперты доказывают их пользу, а вторые — рекомендуют ограничить в рационе. Так или иначе, любая группа продуктов обеспечивает нас жизненно важными веществами поэтому если вы решили ограничить "молочку" в рационе, узнайте с какими реакциями организма вам придется столкнуться.

Отказ от молочных продуктов / Фото: kakprosto.ru

Диетолог Фрида Хардж-Вестман отметила, что после отказа от молока, сыра и других продуктов, у вас может исчезнуть метеоризм, если вы часто жаловались на эту проблему. Американские исследователи выяснили, что 65% населения мира имеет проблемы с перевариванием молока, а все из-за недостатка лактозы. Если вы ограничите "молочку" в рационе, вполне вероятно, ваше пищеварение улучшится и вздутие постепенно пройдет.

Но есть и обратная сторона такого решения. Диетолог говорит, что отказ от молочных продуктов может негативно отразиться на работе кишечника, поскольку в кефире/йогурте содержатся полезные бактерии, улучшающие состояние этого органа.

Но рацион без молочных продуктов может улучшить состояние кожи, она станет более увлажненной, а покраснения и высыпания пройдут. Кроме того, у вас стабилизуется настроение. Однако, отказ от "молочки" может привести к потенциальному дефициту питательных веществ, например, кальция.

Напомним, эксперты рассказали, чем в рационе можно заменить молочные продукты, если вы решили от них отказаться.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что пробиотики очень нужны нашему организму, потому что укрепляют иммунитет, улучшают работу пищеварительной системы, а также препятствуют развитию многих заболеваний. Есть много препаратов, которые содержат эти бактерии, но пополнить их запас можно и с помощью обычных продуктов.

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