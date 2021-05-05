Чем заменить "молочку" в рационе, если вы решили от нее отказаться

Молочные продукты являются одними из самых противоречивых в нашем рационе. Одни эксперты говорят об их пользе, а другие утверждают, что они способны навредить здоровью. Чем можно заменить "молочку", если вы решили ограничить ее употребление?

Чем можно заменить молочные продукты (фото из открытых источников)

С одной стороны, в составе молочных продуктов есть белок, кальций и другие ценные для организма макроэлементы, а с другой, как утверждают эксперты, у большинства людей непереносимость лактозы и употребление "молочки" вызывают проблемы с желудочно-кишечным трактом, а также с кожей и общим самочувствием.

Если у вас аллергия или вы просто решили отказаться от этих продуктов, узнайте, чем их можно заменить в рационе.

Альтернативное молоко

Сейчас в магазине можно приобрести любое альтернативное молоко: кокосовое, соевое, овсяное, миндальное и множество других. Большинство их них насыщены витаминами и минералами, теми, что и обычное коровье молоко. Вы можете выбрать их себе по вкусу и по консистенции, использовать в разных блюдах.

Тофу

Этот сыр особенный тем, что он легко перенимает вкус того, с чем готовится. Поэтому попробуйте употреблять его с каким-то продуктом, а не отдельно. В 100 граммах тофу содержится 8 граммов белка, поэтому он может стать достойной заменой молочных продуктов.

Чиа-пудинг

Пудинг из чиа может стать идеальной заменой йогурту и творогу и уж точно не менее вкусной. Делать его можно самостоятельно. Для этого достаточно лишь залить пару ложек семян чиа любым альтернативным молоком и оставить эту массу в холодильнике на несколько часов. Затем смело добавляйте свежие фрукты и ягоды или сделайте из них пюре в блендере.

Такой вариант завтрака очень полезен для здоровья, потому что в нем содержится много белков, клетчатки, кальция и других важных микроэлементов.

Напомним, что в молоке нашли неожиданную угрозу для долголетия.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что молоко является вполне натуральным напитком, первой пищей новорожденного, а также любимым лакомством многих взрослых во всем мире. Вот только вместе с прекрасными вкусовыми качествами и бесспорной пользой для организма молоко может причинить и вред.

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