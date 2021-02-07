В молоке нашли неожиданную угрозу для долголетия

Несмотря на то, что молоко обладает целым рядом полезных свойств, вокруг него в последнее время возникает много споров. Оказывается, при регулярном употреблении этот продукт способен серьезно навредить организму. Эксперты рассказали, чем же он так опасен.

чем опасно молоко для организма (фото из открытых источников)

Ученые отмечают, что молоко является одним из самых популярных продуктов, потому что содержит много полезных веществ, в частности кальций, магний, калий, натрий, а также витамины А, Д и В12. Однако, у него имеется ряд противопоказаний.

Специалисты в ходе исследования выяснили, что регулярное употребление молока (три и более стакана в день) может привести к метеоризму (вздутию живота), диарее, тошноте, а также повысить риск возникновения сердечно-сосудистых заболеваний и рака у женщин. Исходя из этого, ученые советуют пить не более одного стакана молока в сутки, чтобы не ставить под угрозу свое здоровье.

Кроме этого, ученые обнаружили связь между частым употреблением молочных продуктов и такими болезнями, как: постоянная усталость, головные боли, атеросклероз, а также остеопороз и артроз у молодых людей.

Напомним, что врач Юлия Виноградова назвала два типа людей, которые лучше отказаться от молока. В первую входят те, у кого непереносимость лактозы, а во вторую — люди с аллергией на молочный белок.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что врач-гастроэнтеролог Константин Спахов рассказал, что среди молочных продуктов самым полезным является сыр. Дело в том, что практически все сыры не содержат лактозу, а во-вторых, в этом продукте содержится больше полноценного белка, чем в остальных.

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