Врач назвал самый полезный молочный продукт

Вокруг молочных продуктов возникает множество споров, одни эксперты рекомендуют ограничить их в рационе, особенно, если они "магазинные", а вторые, наоборот, перечисляют их удивительные свойства. Гастроэнтеролог Константин Спахов рассказал, какой молочный продукт является самым полезным.

молочные продукты (фото из открытых источников)

Специалист отметил, что среди всех молочных продуктов стоит выделять сыр, и на это есть ряд причин. В первую очередь, практически все сыры не содержат лактозу (молочный сахар), на которую у многих людей непереносимость. А во-вторых, в этом продукте содержится больше полноценного белка, чем в остальных.

Врач также рассказал, что главной опасностью сыра считают его высокую жирность, которая повышает уровень "плохого" холестерина в крови и может спровоцировать риск развития атеросклероза (заболевание артерий, — прим. авт.). И доля правды в этом есть, но как выяснили ирландские ученые, жир из сыра наш организм усваивает по-другому, поэтому он не влияет негативно на работу сердечно-сосудистой системы, по сравнению со сливочным маслом, например.

Но стоит помнить, что пищевую ценность организму дают только натуральные молочные продукты, без различных добавок.

Напомним, что ученые выяснили, какой молочный напиток стоит ограничить в рационе детей, потому что он содержит много сахара и ароматизаторов. Употребление этого напитка связано с увеличением веса и риском развития таких заболеваний как диабет.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, эксперты рассказали о трех главных фактах, которые должны знать люди, употребляющие кисломолочные продукты.

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