Есть два типа людей, которым лучше отказаться от молока

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Любовь Блажко
Известно, что в составе молока есть белок и сахар, а они могут оказаться опасными для некоторых людей. Заведующая отделением клинической диетологии ГКБ имени Виноградова Юлия Пигарева поделилась, кому лучше отказаться от этого продукта.
Кому стоит отказаться от молока. Фото: unsplash
Первый тип – люди, у которых есть непереносимость лактозы. Она не расщепляется в их организме, поэтому таким людям пить молоко крайне опасно, потому что это может быть чревато нежелательными последствиями: от болей в животе до вздутия. Очень редко, но тоже бывает, что это может вызвать кожную реакцию, подытожила диетолог.
Второй тип – это люди, у которых есть аллергия на молочный белок. Стоит отметить, что и в этой ситуации симптомы будут такими же, как и в первом случае. Специалист добавила, что данную проблему чаще всего выявляют еще в детском возрасте. Но если вы не уверены в том, что у вас аллергия на молочный белок, тогда лучше сдать анализы повторно.
Также издание "Комментарии" расскажет, что такое "золотое молоко" и в чем его польза для здоровья.
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