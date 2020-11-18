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Есть два типа людей, которым лучше отказаться от молока

Диетолог назвала две категории людей, которым нежелательно употреблять молоко

сегодня, 21:09
Автор:

Любовь Блажко

Известно, что в составе молока есть белок и сахар, а они могут оказаться опасными для некоторых людей. Заведующая отделением клинической диетологии ГКБ имени Виноградова Юлия Пигарева поделилась, кому лучше отказаться от этого продукта.  

Есть два типа людей, которым лучше отказаться от молока

Кому стоит отказаться от молока. Фото: unsplash

"Есть два типа людей, которые на самом деле подвергают свой организм серьезному испытанию, когда пьют молоко в больших объемах. В остальных случаях отказ от молока рекомендовать нельзя", — объясняет диетолог.

Первый тип – люди, у которых есть непереносимость лактозы. Она не расщепляется в их организме, поэтому таким людям пить молоко крайне опасно, потому что это может быть чревато нежелательными последствиями: от болей в животе до вздутия. Очень редко, но тоже бывает, что это может вызвать кожную реакцию, подытожила диетолог. 

Второй тип – это люди, у которых есть аллергия на молочный белок. Стоит отметить, что и в этой ситуации симптомы будут такими же, как и в первом случае. Специалист добавила, что данную проблему чаще всего выявляют еще в детском возрасте. Но если вы не уверены в том, что у вас аллергия на молочный белок, тогда лучше сдать анализы повторно. 

Также издание "Комментарии" расскажет, что такое "золотое молоко" и в чем его польза для здоровья. 




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Источник: https://planet-today.ru/novosti/obshchestvo/zdorove/item/128361-ekspert-nazvala-dva-tipa-lyudej-kotorym-ne-sleduet-upotreblyat-moloko
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