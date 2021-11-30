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На что стоит обратить внимание при выборе сала

Эксперты назвали основные признаки, по которым можно определить свежее, качественное и вкусное сало

сегодня, 21:00
Автор:

Светлана Шкурупий
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Свиное сало — вкусный, полезный и питательный продукт, но покупать его нужно только у проверенных фермеров или продавцов. Эксперты перечислили несколько признаков, с помощью которых можно распознать свежеть сала.

На что стоит обратить внимание при выборе сала

Как выбрать сало (фото из открытых источников)

Такой продукт, как сало, лучше приобретать именно на рынке. Там можно пройтись по рядам, выбрать самое лучшее и самое вкусное. К тому же, на рынке можно попробовать кусочек. На что следует обратить внимание?

- Для посола подходит сало со спинной и боковой частей туши толщиной не менее 2,5 см (без учета толщины шкурки), которое называется шпиком.

- Непригодно для посола сало с брюшной части туши, а также сало, взятое вдоль хребта — там проходит тонкая жилистая пленка, и сало в этом месте жесткое.

- Цвет сала должен быть белым или нежно-розовым, а не желтым или сероватым, что характерно для сала, взятого от старого животного.

- Выбирая сало, обращай внимание на шкурку. Желательно, конечно, чтобы она была той самой, осмоленной с помощью соломы. Но в любом случае помните, что тонкая шкурка желтоватого или розоватого оттенка — знак, что сало получится мягким и вкусным. Толстая шкурка говорит о том, что сало будет жестким. А шкурка коричневого цвета предупреждает, что это сало для посола старовато.

Напомним, что цена на соленое сало в Украине на сегодня составляет 185 гривен за один килограмм. Стоит отметить, что еще в сентябре текущего года его средняя цена была меньше на 40 гривен.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что врач-диетолог Ирина Кустова рассказала, чем полезно сало для организма и что будет, если его употреблять регулярно.


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Источник: http://www.fotka.kr.ua/news/coveti-i-rekomendatsii/kak-vibrat-vkusnoe-i-svezhee-salo.html
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