На что стоит обратить внимание при выборе сала

Свиное сало — вкусный, полезный и питательный продукт, но покупать его нужно только у проверенных фермеров или продавцов. Эксперты перечислили несколько признаков, с помощью которых можно распознать свежеть сала.

Как выбрать сало (фото из открытых источников)

Такой продукт, как сало, лучше приобретать именно на рынке. Там можно пройтись по рядам, выбрать самое лучшее и самое вкусное. К тому же, на рынке можно попробовать кусочек. На что следует обратить внимание?

- Для посола подходит сало со спинной и боковой частей туши толщиной не менее 2,5 см (без учета толщины шкурки), которое называется шпиком.

- Непригодно для посола сало с брюшной части туши, а также сало, взятое вдоль хребта — там проходит тонкая жилистая пленка, и сало в этом месте жесткое.

- Цвет сала должен быть белым или нежно-розовым, а не желтым или сероватым, что характерно для сала, взятого от старого животного.

- Выбирая сало, обращай внимание на шкурку. Желательно, конечно, чтобы она была той самой, осмоленной с помощью соломы. Но в любом случае помните, что тонкая шкурка желтоватого или розоватого оттенка — знак, что сало получится мягким и вкусным. Толстая шкурка говорит о том, что сало будет жестким. А шкурка коричневого цвета предупреждает, что это сало для посола старовато.

Напомним, что цена на соленое сало в Украине на сегодня составляет 185 гривен за один килограмм. Стоит отметить, что еще в сентябре текущего года его средняя цена была меньше на 40 гривен.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что врач-диетолог Ирина Кустова рассказала, чем полезно сало для организма и что будет, если его употреблять регулярно.

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