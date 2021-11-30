На что стоит обратить внимание при выборе сала

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Светлана Шкурупий
Свиное
сало — вкусный, полезный и питательный продукт, но покупать его нужно только у
проверенных фермеров или продавцов. Эксперты перечислили несколько признаков, с
помощью которых можно распознать свежеть сала.
Как выбрать сало (фото из открытых источников)
Такой
продукт, как сало, лучше приобретать именно на рынке. Там можно пройтись по
рядам, выбрать самое лучшее и самое вкусное. К тому же, на рынке можно
попробовать кусочек. На что следует обратить внимание?
-
Для посола подходит сало со спинной и боковой частей туши толщиной не менее 2,5
см (без учета толщины шкурки), которое называется шпиком.
-
Непригодно для посола сало с брюшной части туши, а также сало, взятое вдоль
хребта — там проходит тонкая жилистая пленка, и сало в этом месте жесткое.
- Цвет
сала должен быть белым или нежно-розовым, а не желтым или сероватым, что
характерно для сала, взятого от старого животного.
-
Выбирая сало, обращай внимание на шкурку. Желательно, конечно, чтобы она была
той самой, осмоленной с помощью соломы. Но в любом случае помните, что тонкая
шкурка желтоватого или розоватого оттенка — знак, что сало получится мягким и
вкусным. Толстая шкурка говорит о том, что сало будет жестким. А шкурка
коричневого цвета предупреждает, что это сало для посола старовато.
Напомним,
что цена на соленое сало в Украине на сегодня составляет 185 гривен за один килограмм.
Стоит отметить, что еще в сентябре текущего года его средняя цена была меньше
на 40 гривен.
Ранее
издание "Комментарии" сообщало, что врач-диетолог Ирина Кустова рассказала, чем полезно сало для организма и что будет, если его употреблять регулярно.
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