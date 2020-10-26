Что будет с организмом, если часто есть сало

Многие считают, что сало — вредный для фигуры и здоровья продукт. Но результаты недавних исследований говорят об обратном. Врач-диетолог Ирина Кустова изданию Wday рассказала, чем полезно сало для организма и что будет, если его употреблять регулярно.

Холестерин

Регулярное употребление сала положительно сказывается на сердечно-сосудистой системе. Ученые доказали, что это продукт снижает уровень "плохого" холестерина в крови, минимизирую риск появления инсульта и других проблем. Сало содержит арахидоновую и линолевую жирные кислоты, которые очищают сосуды от бляшек. А вот от булочек и других сладостей лучше отказаться.

Похудение

Исследователи выяснили, что употребление сала не приводит к лишнему весу, если придерживаться определенной дозировки (10-30 грамм). Причем, продукт лучше употреблять в первой половине дня, за 30 минут до трапезы, тогда оно быстро насыщает организм и уменьшает аппетит.

Энергия

Оказывается, что сало — энергетический продукт, который повышает выносливость и восстанавливает силы. Эксперты рекомендуют утром съедать маленький кусочек сала, чтобы повысить свою продуктивность, энергию и настроение.

Иммунитет

В сале содержится селен — важный микроэлемент, который укрепляет защитные силы иммунной системы, повышая ее сопротивляемость ко многим заболеваниям. Поэтому, сало должно быть всегда в холодильнике, особенно во время холодов.

Но вместе с этим, сало, как и любой другой продукт, имеет ряд противопоказаний. Его следует ограничить в рационе людям, у которых проблемы с желчным пузырем. От жареного и копченого сала также лучше отказаться, потому что оно может негативно влиять на работу почек и печени из-за содержания вредных канцерогенов.

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