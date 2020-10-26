kharkiv kharkiv
dnepr dnepr
odessa odessa
kyiv kyiv
donbass donbass
logo
lang

Язык

Русский

Coinspot 26.10.2020

BTC/USD

13013.67

ETH/USD

406.36

LTC/USD

58.54

НБУ 26.10.2020

USD/UAH

28.50

EUR/UAH

33.70

RUB/UAH

0.38

lang

Язык

UA RU
youtube telegram
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Спецпроекты
rating_icon
Comm:ratings
ministr
Выборы-2020
migrants
Перемирие
deputata
Путь депутата
Comm:franchise
Comm:franchise
Главная Новости Здоровье диета и питание Что будет с организмом, если часто есть сало
commentss НОВОСТИ Все новости

Что будет с организмом, если часто есть сало

Свиное сало — кладезь витаминов А, Е, D и антиоксидантов

сегодня, 00:30
Автор:

Светлана Шкурупий

Многие считают, что сало — вредный для фигуры и здоровья продукт. Но результаты недавних исследований говорят об обратном. Врач-диетолог Ирина Кустова изданию Wday рассказала, чем полезно сало для организма и что будет, если его употреблять регулярно.

Что будет с организмом, если часто есть сало

Холестерин

Регулярное употребление сала положительно сказывается на сердечно-сосудистой системе. Ученые доказали, что это продукт снижает уровень "плохого" холестерина в крови, минимизирую риск появления инсульта и других проблем. Сало содержит арахидоновую и линолевую жирные кислоты, которые очищают сосуды от бляшек. А вот от булочек и других сладостей лучше отказаться. 

Похудение

Исследователи выяснили, что употребление сала не приводит к лишнему весу, если придерживаться определенной дозировки (10-30 грамм). Причем, продукт лучше употреблять в первой половине дня, за 30 минут до трапезы, тогда оно быстро насыщает организм и уменьшает аппетит. 

Энергия

Оказывается, что сало — энергетический продукт, который повышает выносливость и восстанавливает силы. Эксперты рекомендуют утром съедать маленький кусочек сала, чтобы повысить свою продуктивность, энергию и настроение. 

Иммунитет

В сале содержится селен — важный микроэлемент, который укрепляет защитные силы иммунной системы, повышая ее сопротивляемость ко многим заболеваниям. Поэтому, сало должно быть всегда в холодильнике, особенно во время холодов. 

Но вместе с этим, сало, как и любой другой продукт, имеет ряд противопоказаний. Его следует ограничить в рационе людям, у которых проблемы с желчным пузырем. От жареного и копченого сала также лучше отказаться, потому что оно может негативно влиять на работу почек и печени из-за содержания вредных канцерогенов. 

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что будет с организмом, если употреблять мед каждый день.


Читайте Комментарии в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:
comments

Новости партнеров

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!
МНЕНИЯ СТАТЬИ