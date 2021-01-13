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Главная Новости Здоровье диета и питание Фрукты и овощи помогают снизить риск сердечных заболеваний: правда или миф
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Фрукты и овощи помогают снизить риск сердечных заболеваний: правда или миф

Американские ученые на протяжении долгих лет выясняли, как повлияет употребление фруктов и овощей в раннем возрасте на работу сердца и развитие различных сердечных заболеваний в будущем

сегодня, 15:20
Автор:

Мокрик Анастасия

Для того чтобы сделать точные выводы и понять, может ли употребление фруктов и овощей помочь избежать проблем с сердцем понадобилось порядка 20 лет. Об этом сообщается на странице Американского колледжа кардиологии.

Фрукты и овощи помогают снизить риск сердечных заболеваний: правда или миф

Как овощи и фрукты влияют на сердце - фото: из открытых источников

Так, в эксперименте принимали участие несколько тысяч здоровых молодых людей. Целью было больше узнать  о развитии смертельных сердечных заболеваний у мужчин и женщин. Участники предоставляли информацию об их диете и образе жизни с помощью анкет о здоровье. В них они отвечали на вопросы, связанные с употреблением фруктов. Результаты были опубликованы в журнале Circulation Американской кардиологической ассоциации.

После наблюдения за участниками в течение стольких лет  исследователи обнаружили, что у людей, которые регулярно употребляли фрукты и овощи, на 26% меньше вероятность накопления кальция в артериях, чем у людей с самым низким потреблением. А это означает, что риск сердечного приступа и сердечных заболеваний снижается.

Полученные данные свидетельствуют о том, что регулярное употребление овощей и фруктов может значительно снизить риск развития сердечных заболеваний, ведущих к смерти. Однако эксперты отмечают, что это лишь одна из составляющих. Помимо этого нужно в целом придерживаться здорового образа жизни. Плюс ко всему, желательно отказаться от сладких напитков, жаренной картошки, говядины, фастфуда. В таком случае фрукты и овощи и вправду смогут помочь уберечь от страшных болезней в будущем. 

Очень полезными для сердца являются шпинат, яблоко, спаржа, брокколи, рыба, помидоры, ягоды, гранат, горький шоколад, орехи, изюм, финики, курага. 

Напомним, ранее сайт "Комментарии" сообщал читателям о том, можно ли заболеть диабетом, если есть много сладкого, а также о трёх худших продуктах для вашего мозга



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Источник: https://www.cardiosmart.org/news/2015/11/fruits-and-vegetables-help-reduce-future-heart-risk
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