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Три худших продукта для вашего мозга

Отказ от этих трёх продуктов спасёт вас от многих проблем, которые могут возникнуть со здоровьем

сегодня, 16:01
Автор:

Мокрик Анастасия

В нашем рационе может присутствовать еда, негативно влияющая  на работу мозга, но мы можем об этом даже не подозревать. Кроме того, некоторые продукты плохо влияют на нашу память и настроение.

Три худших продукта для вашего мозга

Некоторые продукты плохо влияют на работу мозга - фото: из открытых источников

Основываясь на исследованиях ученых, можно смело назвать три продукта, которые нужно исключать из рациона, так как их влияние на работу мозга крайне негативное.

1. Сладкие напитки

Употребление напитков, которые содержат большое количество сахара, ведет как к ожирению, так и повышает риск развития диабета 2 типа, а вместе с тем и сердечных заболеваний.

Исследования показали, что употребление фруктозы в больших количествах  может привести к инсулинорезистентности в головном мозге, а также к снижению функции мозга, памяти, обучения и образования нейронов мезга.

2. Продукты с высокой степенью обработки

Чипсы, сладости, лапша быстрого приготовления, попкорн для микроволновой печи, покупные соусы и готовые блюда – всё это пища с высокой степенью обработки. Проведенное исследование показало, что что увеличение висцерального жира связано с повреждением ткани мозга.

Один из способов, которым обработанные пищевые продукты могут негативно влиять на мозг, — это снижение выработки молекулы, называемой нейротрофическим фактором мозга. Она очень важна для долговременной памяти, обучения и роста новых нейронов.

3. Алкоголь

Злоупотребление алкоголем приводит к уменьшению объема мозга, метаболическим изменениям и нарушению работы нейротрансмиттеров, являющимися химическими веществами, которые мозг использует для общения.

Дополнительный эффект алкоголя — нарушение режима сна. Употребление большого количества алкоголя перед сном может повлечь за собой бессонницу.  Вскоре это может привести к  хроническому недосыпанию.

Напомним, ранее сайт "Комментарии" сообщал о том, что ученые назвали еще одну причину быстрого старения мозга, а также о том, можно ли заболеть диабетом, если есть много сладкого

.


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Источник: https://www.healthline.com/nutrition/worst-foods-for-your-brain#TOC_TITLE_HDR_7
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