Диетологи предупреждают, что употребление некоторых популярных соусов может провоцировать заболевания или обострять уже имеющиеся. В первую очередь о, ограничениях в питании стоит думать людям с высоким холестерином, передает издание Newsyou.

Диетологи предупредили об опасности популярных соусов - фото из открытых источников

Отмечается, что самыми вредными соусами специалисты считают майонез, Тартар, Терияки и Барбекю. Особенно, если они приобретены в магазинах. Такая продукция содержит не только большое количество калорий, а еще и соли, сахара и других добавок.

Кроме того, не менее вредным является и соевый соус, в состав которого также входит большое количество соли — порядка 2,75 граммов на столовую ложку. Это практически половина дневной нормы.

Диетологи напоминают, что чрезмерное употребление таких продуктов может приводить к повышению артериального давления, а также негативно влиять на уровень холестерина.

Напомним, что ранее был назван самый острый соус, который способен вызвать паралич.

Ранее в материале издания "Комментарии" также сообщалось о продуктах, которые мешают сбросить лишний вес. Американские диетологи назвали стоп-продукты для тех, кто желает похудеть. Так, специалисты из США в первую очередь советуют отказаться от белого хлеба, жареных во фритюре блюд, а также от сахарозаменителей.

Кроме того, в материале портала были названы пять продуктов, которые защищают печень. Это уникальный, жизненно важный и незаменимый орган человека, от состояния которого зависят многие ключевые процессы в организме. Какие продукты нужно добавить в свое меню, чтобы улучшить и поддерживать его работу, читайте по ссылке.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!