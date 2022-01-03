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Диетологи предупредили об опасности популярных соусов

В такой продукции содержится много соли, сахара и калорий

сегодня, 22:01
Автор:

Елизавета Черных
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Диетологи предупреждают, что употребление некоторых популярных соусов может провоцировать заболевания или обострять уже имеющиеся. В первую очередь о, ограничениях в питании стоит думать людям с высоким холестерином, передает издание Newsyou. 

Диетологи предупредили об опасности популярных соусов

Диетологи предупредили об опасности популярных соусов - фото из открытых источников

Отмечается, что самыми вредными соусами специалисты считают майонез, Тартар, Терияки и Барбекю. Особенно, если они приобретены в магазинах. Такая продукция содержит не только большое количество калорий, а еще и соли, сахара и других добавок. 

Кроме того, не менее вредным является и соевый соус, в состав которого также входит большое количество соли — порядка 2,75 граммов на столовую ложку. Это практически половина дневной нормы. 

Диетологи напоминают, что чрезмерное употребление таких продуктов может приводить к повышению артериального давления, а также негативно влиять на уровень холестерина. 

Напомним, что ранее был назван самый острый соус, который способен вызвать паралич. 

Ранее в материале издания "Комментарии" также сообщалось о продуктах, которые мешают сбросить лишний вес. Американские диетологи назвали стоп-продукты для тех, кто желает похудеть. Так, специалисты из США в первую очередь советуют отказаться от белого хлеба, жареных во фритюре блюд, а также от сахарозаменителей. 

Кроме того, в материале портала были названы пять продуктов, которые защищают печень. Это уникальный, жизненно важный и незаменимый орган человека, от состояния которого зависят многие ключевые процессы в организме. Какие продукты нужно добавить в свое меню, чтобы улучшить и поддерживать его работу, читайте по ссылке. 


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Источник: https://newsyou.info/diyetologi-poperedili-pro-nebezpeku-deyakix-populyarnix-sousiv
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