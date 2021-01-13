Назван самый острый соус в мире, вызывающий паралич

Создатель адского соуса, как называют его клиенты, Мухаммед Карим. Гарантированный эффект от соуса – ожог слизистой и полости рта. Кстати, название соуса переводится как "атомный пинок под зад". По техники безопасности соус готовится в противогазе и специальных плотных перчатках из самых острых перцев в мире, включая перец "скорпион", "тринидада" и "каролина рипер". Также туда, добавляется экстракт чили и чистый капсаицин — вещество, которое отвечает за жгучесть в красном перце. Соус получил 12 000 000 единиц по шкале Сковилла.

Острый перец. Фото: osouce.ru

Для сравнения, душистый перец имеет 500 единиц. Прежде чем попробовать соус, нужно подписать отказ об отсутствии претензий к ресторану за возможные последствия, однако экстремалы съезжаются со всего мира, чтобы испытать себя на прочность.

Напомним, в ходе исследования эксперты определили связь между употреблением красного перца и снижением смертности. Результаты исследования говорят о том, что у любителей острого перца снижается риск заболеваний сердечно-сосудистой системы, а также заболевания раком. В сравнении с теми, кто редко, или никогда не ел перец чили, у любителей острого перца наблюдалось относительное снижение смертности на 25%.

Чтобы оценить влияние перца чили на организм человека, американские специалисты проверили более четырех тысяч исследований из пяти ведущих мировых баз данных о здоровье. В результате этого, ученые смогли получить записи о здоровье и питании более 570 тысяч человек из различных стран. Ученые утверждают, что острый перец оказывает противовоспалительное действие, а также может регулировать уровень глюкозы в крови.



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