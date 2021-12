Какие продукты мешают похудеть: диетологи дали ответ

Американские диетологи назвали стоп-продукты для тех, кто желает избавиться от лишнего веса. Специалисты из США в первую очередь советуют отказаться от белого хлеба, жареных во фритюре блюд, а также от сахарозаменителей, пишет ТСН со ссылкой на Eat This, Not That!

Какие продукты мешают похудеть - фото из открытых источников

По словам диетолога Джинань Банна, белый хлеб является одним из самых главных врагов худеющих. Он не может насытить человека на длительное время, поскольку в нем отсутствует клетчатка. Вероятнее всего, вы просто будете употреблять большее количество калорий. По мнению специалистки, лучше заменить белый цельнозерновым хлебом.

Кроме того, диетолог обратила внимание и на вредность продуктов, жареных во фритюре. Они являются слишком калорийными, поскольку готовятся в большом количестве масла.

Диетолог Джанет Коулман отметила, что заменители сахара также могут стать преградой на пути похудения, несмотря на то, что технически в них не содержится калорий. Такая продукция повышает уровень глюкозы в организме, что в свою очередь мешает процессу сброса лишнего веса.

Еще один специалист в области питания Кара Ландау отметила, что худеющим стоит избегать продуктов, которые содержат мало клетчатки. Это опять-таки белый хлеб, хлебцы или картофельные чипсы. Продукты, насыщенные клетчаткой насыщают людей на дольше и они не будут склонны к перееданию.

