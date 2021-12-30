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Какие продукты мешают похудеть: диетологи дали ответ

Заменители сахара также могут стать преградой на пути похудения

сегодня, 15:01
Автор:

Елизавета Черных
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Американские диетологи назвали стоп-продукты для тех, кто желает избавиться от лишнего веса. Специалисты из США в первую очередь советуют отказаться от белого хлеба, жареных во фритюре блюд, а также от сахарозаменителей, пишет ТСН со ссылкой на Eat This, Not That!

Какие продукты мешают похудеть: диетологи дали ответ

Какие продукты мешают похудеть - фото из открытых источников

По словам диетолога Джинань Банна, белый хлеб является одним из самых главных врагов худеющих. Он не может насытить человека на длительное время, поскольку в нем отсутствует клетчатка. Вероятнее всего, вы просто будете употреблять большее количество калорий. По мнению специалистки, лучше заменить белый цельнозерновым хлебом. 

Кроме того, диетолог обратила внимание и на вредность продуктов, жареных во фритюре. Они являются слишком калорийными, поскольку готовятся в большом количестве масла. 

Диетолог Джанет Коулман отметила, что заменители сахара также могут стать преградой на пути похудения, несмотря на то, что технически в них не содержится калорий. Такая продукция повышает уровень глюкозы в организме, что в свою очередь мешает процессу сброса лишнего веса. 

Еще один специалист в области питания Кара Ландау отметила, что худеющим стоит избегать продуктов, которые содержат мало клетчатки. Это опять-таки белый хлеб, хлебцы или картофельные чипсы. Продукты, насыщенные клетчаткой насыщают людей на дольше и они не будут склонны к перееданию. 

Ранее в материале издания "Комментарии" сообщалось, что печень – уникальный, жизненно важный и незаменимый орган человека, от состояния которого зависят многие ключевые процессы в организме. Какие продукты нужно добавить в свое меню, чтобы улучшить и поддерживать его работу.


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Источник: https://tsn.ua/zdorovya/korysni-statti/diyetologi-nazvali-produkti-scho-zavazhayut-shudnuti-1943545.html
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