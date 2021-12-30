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ТОП-5 продуктов, которые защитят вашу печень

Эксперты рассказали, какие продукты необходимо добавить в свой рацион, потому что они защищают вашу печень

сегодня, 14:15
Автор:

Светлана Шкурупий
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Печень – уникальный, жизненно важный и незаменимый орган человека, от состояния которого зависят многие ключевые процессы в организме. Какие продукты нужно добавить в свое меню, чтобы улучшить и поддерживать его работу.

ТОП-5 продуктов, которые защитят вашу печень

Какие продукты защитят ваше печень (фото из открытых источников)

Лимон

В составе лимона много витамина С, который укрепляет иммунную систему, а также стимулируют выработку глутатиона — важного антиоксиданта, защищающего перечь от окислительных процессов.

Свёкла

О полезных свойствах свеклы можно говорить часами, поскольку ее употребление полезно практически для всех органов. Печень оказалась не исключением – овощ способен защитить ее от жировых отложений и защитить от окисления.

Зеленый чай

Этот напиток не только вкусный, но и очень полезный, потому что богатый на антиоксидантные вещества, способные предотвратить неалкогольную жировую болезнь печени.

Виноград и экстракт его косточек

Эксперты советуют добавить в меню этот фрукт, потому что он помогает уменьшить воспалительные процессы в организме, благодаря содержанию ресвератола – природного антиоксиданта.

Крестоцветные овощи

Брокколи, цветная, брюссельская, белокочанная виды капусты очень полезны, поскольку обладают большим количеством клетчатки, а также витамины и минералы, которые защищают организм от развития рака.

Напомним, чтобы печень хорошо работала и не перетруждалась, ее нужно очищать от скопившихся токсинов. Эксперты назвали простое средство, которое эффективно в этом поможет. 

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что куркума снижает уровень сахара в крови, улучшает работу печени и помогает бороться с хроническими заболеваниями.


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Источник: https://www.alarabiya.net/medicine-and-health/2021/12/17/%D8%AA%D9%88%D8%AA-%D9%83%D8%B1%D9%83%D9%85-%D9%88%D9%84%D9%8A%D9%85%D9%88%D9%86-8-%D8%A3%D8%B7%D8%B9%D9%85%D8%A9-%D8%AA%D8%AD%D9%85%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%A8%D8%AF-%D9%88%D8%AA%D9%82%D9%8A%D9%
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