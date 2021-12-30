ТОП-5 продуктов, которые защитят вашу печень

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Светлана Шкурупий
Печень – уникальный, жизненно важный и незаменимый орган человека, от состояния которого зависят многие ключевые процессы в организме. Какие продукты нужно добавить в свое меню, чтобы улучшить и поддерживать его работу.
Какие продукты защитят ваше печень (фото из открытых источников)
Лимон
В составе лимона много витамина С, который укрепляет иммунную систему, а также стимулируют выработку глутатиона — важного антиоксиданта, защищающего перечь от окислительных процессов.
Свёкла
О полезных свойствах свеклы можно говорить часами, поскольку ее употребление полезно практически для всех органов. Печень оказалась не исключением – овощ способен защитить ее от жировых отложений и защитить от окисления.
Зеленый чай
Этот напиток не только вкусный, но и очень полезный, потому что богатый на антиоксидантные вещества, способные предотвратить неалкогольную жировую болезнь печени.
Виноград и экстракт его косточек
Эксперты советуют добавить в меню этот фрукт, потому что он помогает уменьшить воспалительные процессы в организме, благодаря содержанию ресвератола – природного антиоксиданта.
Крестоцветные овощи
Брокколи, цветная, брюссельская, белокочанная виды капусты очень полезны, поскольку обладают большим количеством клетчатки, а также витамины и минералы, которые защищают организм от развития рака.
Напомним, чтобы печень хорошо работала и не перетруждалась, ее нужно очищать от скопившихся токсинов. Эксперты назвали простое средство, которое эффективно в этом поможет.
Ранее издание "Комментарии" сообщало, что куркума снижает уровень сахара в крови, улучшает работу печени и помогает бороться с хроническими заболеваниями.
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