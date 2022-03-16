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Диетолог объяснила, как лучше питаться в условиях войны

Врач-диетолог Ольга Безуглая поделилась советами, как питаться в условиях войны, чтобы обеспечить организм витаминами

сегодня, 04:20
Автор:

Светлана Шкурупий
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Стресс, тревога и паника, которые пришли в жизнь украинцев вместе с войной, влияют на аппетит и общее самочувствие. Но нужно понимать, что изменение привычного питания может привести к ослаблению иммунитета, а этого допускать нельзя. Врач-диетолог Ольга Безуглая на своей странице в Instagram рассказала, чем нужно обогащать организм.

Диетолог объяснила, как лучше питаться в условиях войны

Питание во время войны (фото из открытых источников)

Специалист рекомендует наполнять рацион белками, свежими овощами и жирами, потому что они надолго насыщают организм, повышают энергию и продуктивность.

Также в условиях войны предпочтение стоит отдать продуктам, у которых длительный срок годности. Это позволит вам питаться полноценно, даже если будет отсутствовать электричество.

Диетолог советует не забывать об углеводах, которые содержатся в крупах, хлебе, макаронных изделиях и крахмалистых овощах, поэтому по возможности ежедневно добавляйте их в рацион.

Еще в меню должны быть белки (мясо, творог, яйца, рыбные консервы, чечевица, фасоль), клетчатка (капуста, морковь, спаржа и другие сезонные овощи) и жиры (орехи, сало, растительное масло).

Напомним, что при современном ритме жизни многие люди испытывают дефицит энергии, и многие восполняют ее не здоровыми способами. Эксперты поделились списком продуктов, которые помогают бороться с усталостью.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, по словам диетолога Светланы Фус, некоторые продукты способны оказывать влияние на психологическое состояние человека. Рацион может помочь справиться с депрессией, снять стресс или поднять настроение.

Читайте также, врач-нутрициолог Евгения Хелс поделилась списком антивирусных продуктов, которые желательно употреблять каждый день.


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