Диетолог объяснила, как лучше питаться в условиях войны

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Светлана Шкурупий
Стресс,
тревога и паника, которые пришли в жизнь украинцев вместе с войной, влияют на
аппетит и общее самочувствие. Но нужно понимать, что изменение привычного
питания может привести к ослаблению иммунитета, а этого допускать нельзя.
Врач-диетолог Ольга Безуглая на своей странице в Instagram рассказала, чем
нужно обогащать организм.
Питание во время войны (фото из открытых источников)
Специалист
рекомендует наполнять рацион белками, свежими овощами и жирами, потому что они
надолго насыщают организм, повышают энергию и продуктивность.
Также
в условиях войны предпочтение стоит отдать продуктам, у которых длительный срок
годности. Это позволит вам питаться полноценно, даже если будет отсутствовать
электричество.
Диетолог
советует не забывать об углеводах, которые содержатся в крупах, хлебе,
макаронных изделиях и крахмалистых овощах, поэтому по возможности ежедневно
добавляйте их в рацион.
Еще
в меню должны быть белки (мясо, творог, яйца, рыбные консервы, чечевица,
фасоль), клетчатка (капуста, морковь, спаржа и другие сезонные овощи) и жиры
(орехи, сало, растительное масло).
Напомним,
что при современном ритме жизни многие люди испытывают дефицит энергии, и
многие восполняют ее не здоровыми способами. Эксперты поделились списком
продуктов, которые помогают бороться с усталостью.
Ранее
издание "Комментарии" сообщало, по словам диетолога Светланы Фус,
некоторые продукты способны оказывать влияние на психологическое состояние
человека. Рацион может помочь справиться с депрессией, снять стресс или поднять
настроение.
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которые желательно употреблять каждый день.
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