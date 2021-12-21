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Что нужно есть каждый день: список антивирусных продуктов

Врач-нутрициолог Евгения Хелс поделилась списком антивирусных продуктов, которые желательно употреблять каждый день

21 декабря 2021, 15:20
Автор:

Светлана Шкурупий
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Зимой нужно позаботиться о своем иммунитете, особенно на фоне распространения коронавирусной инфекции. А сделать это можно с помощью антивирусных продуктов. Нутрициолог Евгения Хелс рассказала, что нужно добавить в свой рацион?

Что нужно есть каждый день: список антивирусных продуктов

Список антивирусных продуктов (фото из открытых источников)

Красные и зеленые водоросли

Этот продукт содержит особый белок — гриффитсин, который проявляет антивирусную активность. Водоросли также повышают устойчивость к заболеваниям мочеполовой системы и болезням дыхательных путей.

Солодка

Корень солодки содержит глицирризин, поэтому его употребление помогает поддерживать организм в тонусе и бороться с вирусами. Но солодку нельзя людям с сахарным диабетом, ожирением и с высоким кортизолом.

Кверцетин

Это растительный флавоноид, который содержится во многих растениях, фруктах и овощах (каперсах, спарже, перце, помидорах, винограде, яблоках, брокколи, ягодах). Его давно применяют в медицине для лечения заболеваний сердечно-сосудистой системы, при инфарктах и инсультах

Также нутрициолог советует обогатить рацион чесноком, гранатом, зеленым чаем, кокосовым маслом, куркумой и имбирем. 

Что нужно есть каждый день: список антивирусных продуктов - фото 2

Напомним, что в период простудных заболеваний и обострения коронавирусной инфекции важно заниматься укреплением своего иммунитета. Есть продукты, которые повышают защитные функции организма, а есть те, что их разрушают. Что входит в этот список?

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что питание напрямую влияет на здоровье человека поэтому если хотите защитить свой организм от заболеваний, следите за тем, какие продукты употребляете. Эксперты отметили, что необходимо добавить в свое меню, чтобы защитить себя от онкологии.


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