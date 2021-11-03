Какие продукты разрушают иммунную систему

В период простудных заболеваний и обострения коронавирусной инфекции важно заниматься укреплением своего иммунитета. Есть продукты, которые повышают защитные функции организма, а есть те, что их разрушают. Что входит в этот список?

Что разрушает иммунную систему | Фото: pexels

Алкоголь и сладкие газированные напитки

Ослабить иммунную систему может регулярное употребление сладких газированных напитков, подслащенных чаев, энергетических напитков и алкоголя. Они увеличивают выработку гормона стресса кортизола, нарушают уровень сахара в крови и функцию инсулина. Кроме того, такие напитки известны тем, что нарушают циркадный ритм.

Конфеты

Прыжок уровня сахара в крови после употребления конфет может ослабить вашу иммунную систему. Конфеты и жвачки богаты сахаром, что может заставить иммунитет увеличить выработку свободных радикалов (связанных с раком, диабетом и сердечно-сосудистыми заболеваниями), которые могут ослабить клетки защитные крови и вызвать воспаление.

Картофельные чипсы

Этот продукт может быть настоящим ужасом для иммунной системы, поскольку содержат огромное количество нездоровых жиров. Жареная пища, которая является картофельными чипсами, является главным виновником таких расстройств, как высокое кровяное давление, высокий уровень холестерина и ослабление иммунитета.

Красное мясо

Красное мясо (говядина, свинина и баранина) обладает высоким содержанием насыщенных жиров, которые могут увеличить уровень холестерина в крови. Это не просто приведет к удару по вашей иммунной системе, но также будет оказывать неблагоприятное влияние на здоровье сердца.

Белый хлеб

Хлеб, печенье и пирожные очень негативно влияют на вашу иммунную систему, поскольку они изготовлены из белой муки, которая, как правило, имеет высокую калорийность и низкое содержание питательных веществ. Эти продукты также могут привести к воспалению, резистентности к инсулину и увеличению веса.

Кофе

Из-за высокого содержания антиоксидантов и противовоспалительных свойств кофе полезен для здоровья, но он также способен нарушить кислотный баланс желудка, вызывая нарушения пищеварения, вздутие живота и расстройства желудка, что может мешать вашему иммунитету.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, как популярная пища ослабляет иммунную систему.

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