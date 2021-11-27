Какие продукты защитят организм от онкологии

Питание напрямую влияет на здоровье человека поэтому если хотите защитить свой организм от заболеваний, следите за тем, какие продукты употребляете. Эксперты отметили, что необходимо добавить в свое меню, чтобы защитить себя от онкологии.

Как защитить организм от рака (фото из открытых источников)

Какао

Самым популярным продуктом из какао является шоколад. Однако при обработке зерна какао теряют питательные вещества. Поэтому в качестве суперфуда специалисты рекомендуют употреблять сырые зерна какао, которые содержат в 40 раз больше антиоксидантов, чем черника.

Капуста брокколи

В капусте брокколи, а особенно в ее ростках, содержится большое количество сульфорафана. Это соединение уменьшает размер и количество раковых клеток. Также сульфорафан способен ингибировать рост раковых клеток путем высвобождения антиоксидантных и детоксикационных ферментов, защищающих организм от канцерогенов.

Чуфа (тигровые орехи или земляной миндаль)

Чуфа – это источник витамина Е, являющегося мощным антиоксидантом. Одна унция (28 г) этих орехов равняется 278% рекомендуемой суточной дозы витамина Е.

Напомним, что онкология – одна из самых актуальных проблем человечества, с которой, к сожалению, сталкивается все больше людей. Врачи говорят, что можно предотвратить появление заболевания, но для этого важно следить за своим образом жизни, в частности, отказаться от некоторых привычек.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что нередко можно услышать споры насчет того, полезен ли сыр для здоровья, или же стоит от него отказаться. Ученым удалось поставить точку в этом вопросе. Как выяснилось, сыр может уберечь человека от ряда серьезных заболеваний и даже от онкологии. Это связано с пробиотиками, которые входят в состав этого продукта.

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