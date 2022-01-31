Диетолог назвала продукты, которые влияют на психологическое состояние

По словам диетолога Светланы Фус, некоторые продукты способны оказывать влияние на психологическое состояние человека. Рацион может помочь справиться с депрессией, снять стресс или поднять настроение, передает ТСН.

Ягоды - фото REGNUM

Орехи

Употребление сырых орехов может помочь избавить человека от чувства тоски. В таком случае лучше всего выбирать грецких орехи. В состав продукта, помимо полиненасыщенных жирных кислот, входит магний и витамин В6. Эти полезные вещества успокаивают нервную систему, а также влияют на артериальное давление.

Цельнозерновые крупы

В этой продукции содержится триптофан — аминокислота, способствующий выработке серотонина (для повышения настроения) и мелатонина (для улучшения качества сна).

Жирные морская рыба

В такой рыбе содержится большое количество полиненасыщенных жиров Омега-3. Они могут облегчить симптомы тревоги и депрессии. Диетолог рекомендует включить в рацион блюда из морской рыбы и употреблять их хотя бы два раза в неделю. Хорошо подойдут сардины, сельдь, форель, лосось или скумбрия.

Замороженные и свежие ягоды

Эта продукция богата натуральными сахарами, антиоксидантами, а также витамином С. Они могут влияют на чувство тревоги, несколько снижая его.

Молочные продукты

Молочка, в частности сыр и творог, хороший источник тирозина — предшественника дофамина ("гормона счастья"). Из-за дефицита этого вещества у человека возникает стресс и депрессивные состояния.

Горький шоколад

Горький шоколад называют настоящим антидепрессантом, который способен улучшить настроение. При этом стоит помнить, что он является весьма калорийным продуктом. Нормальное количество черного шоколада — 25-30 граммов в день для взрослого человека.

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