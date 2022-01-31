Опасно для желудка: 5 продуктов, которые нельзя есть натощак

Большинство продуктов, которые мы чаще всего употребляем на завтрак, на самом деле, могут быть очень вредны для желудка. И чтобы избежать проблем с пищеварением, необходимо минимизировать их с утра в рационе.

5 продуктов, которые нельзя есть натощак (фото из открытых источников)

Диетолог Елена Златинская и гастроэнтеролог Наталья Ильина отметили, что эти продукты при регулярном употреблении могут навредить здоровью:

Белый хлеб и тосты

Эти продукты относятся к быстрым углеводам, поэтому способны быстро повысить сахар в крови, а затем также резко его снизить. Такие скачки дают ощущение усталости и быстро лишают человека энергии в первой половине дня.

Яичница с колбасой или беконом

Эксперты говорят, что такой вариант завтрака весьма калорийный. Плюс ко всему, жаренные яйца и бекон содержат насыщенные жиры, угнетающие работу пищеварительной системы, поэтому способны вызвать гастрит и другие заболевания желудочно-кишечного тракта. Ежедневное употребление обработанного мяса, как говорят ученые, вообще может спровоцировать онкологию.

Мюсли и гранола

На голодный желудок также не рекомендуется употреблять мюсли и гранолу, потому что в ее составе много сахара, обработанных кусочков фруктов и ягод, которые относятся к быстрым углеводам, а значит не будут способствовать бодрости.

Каши быстрого приготовления

Многие люди не обладают большим количеством времени, поэтому завтракают быстро, например, с помощью "магазинных" каш. Но в их составе также много сахара и искусственных добавок, которые серьезно вредят организму. Помимо этого, в быстрых кашах практически полностью отсутствует клетчатка.

Соки

В составе пакетированных соков также много ингредиентов, добавляемых производителями, которые могут навредить организму. Ежедневное употребление таких напитков может нарушить обмен веществ и привести к ожирению. Полезный совет от диетолога: если вы любите соки, то постарайтесь в них добавлять воду: 50% стакана — вода, 50% — сок.

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