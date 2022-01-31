Опасно для желудка: 5 продуктов, которые нельзя есть натощак

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Светлана Шкурупий
Большинство
продуктов, которые мы чаще всего употребляем на завтрак, на самом деле, могут
быть очень вредны для желудка. И чтобы избежать проблем с пищеварением,
необходимо минимизировать их с утра в рационе.
5 продуктов, которые нельзя есть натощак (фото из открытых источников)
Диетолог
Елена Златинская и гастроэнтеролог Наталья Ильина отметили, что эти продукты
при регулярном употреблении могут навредить здоровью:
Белый хлеб и тосты
Эти
продукты относятся к быстрым углеводам, поэтому способны быстро повысить сахар
в крови, а затем также резко его снизить. Такие скачки дают ощущение усталости
и быстро лишают человека энергии в первой половине дня.
Яичница с колбасой
или беконом
Эксперты
говорят, что такой вариант завтрака весьма калорийный. Плюс ко всему, жаренные
яйца и бекон содержат насыщенные жиры, угнетающие работу пищеварительной
системы, поэтому способны вызвать гастрит и другие заболевания
желудочно-кишечного тракта. Ежедневное употребление обработанного мяса, как
говорят ученые, вообще может спровоцировать онкологию.
Мюсли и гранола
На
голодный желудок также не рекомендуется употреблять мюсли и гранолу, потому что
в ее составе много сахара, обработанных кусочков фруктов и ягод, которые
относятся к быстрым углеводам, а значит не будут способствовать бодрости.
Каши быстрого
приготовления
Многие
люди не обладают большим количеством времени, поэтому завтракают быстро,
например, с помощью "магазинных" каш. Но в их составе также много
сахара и искусственных добавок, которые серьезно вредят организму. Помимо
этого, в быстрых кашах практически полностью отсутствует клетчатка.
Соки
В
составе пакетированных соков также много ингредиентов, добавляемых
производителями, которые могут навредить организму. Ежедневное употребление
таких напитков может нарушить обмен веществ и привести к ожирению. Полезный совет от диетолога: если
вы любите соки, то постарайтесь в них добавлять воду: 50% стакана — вода, 50% —
сок.
Ранее
издание "Комментарии" сообщало, как завтракать, чтобы снизить уровень холестерина.
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