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Как завтракать, чтобы снизить уровень холестерина

Эксперты рассказали, какие продукты нужно включить в утренний прием пищи, чтобы снизить уровень "вредного" холестерина в крови

сегодня, 09:20
Автор:

Светлана Шкурупий
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Уровень холестерина — важный показатель, ведь от него зависит работа сердечно-сосудистой системы. Если он повышен, тогда необходимо отрегулировать свой рацион питания и включить в него определенные продукты.

Как завтракать, чтобы снизить уровень холестерина

Что есть на завтрак, чтобы снизить холестерин (фото из открытых источников)

Эксперты говорят, что правильные завтраки являются отличной профилактикой от заболеваний сердца и сосудов. В первую очередь, после пробуждения нельзя употреблять сладкие хлопья, "быстрые" каши, выпечку и кондитерские изделия, потому что они плохо сказываются на здоровье и фигуре. А хлопья еще и провоцируют повышение "вредного" холестерина. Так что на завтрак лучше употреблять натуральную овсяную кашу, потому что в ее составе много клетчатки, которая помогает очистить организм от токсинов и "вредного" холестерина.

Еще в рационе желательно заменить коровье молоко на миндальное, потому что оно богато на жирные кислоты, помогающие избавиться от "вредного" холестерина. На нем можно варить кашу или добавлять его в кофе.

А вместо масла попробуйте намазывать на ломтик хлеба мякоть авокадо. Американские ученые в ходе исследования выяснили, что один авокадо в день помогает снизить уровень ЛПНП у людей, страдающих ожирением.

Что касается яичницы, то эксперты советуют делать завтрак только с белков, добавив немного зелени и овощей.

Кроме этого, исследователи советуют ежедневно выпивать стакан натурального апельсинового сока, потому что согласно данным, в напитке содержатся вещества, которые снижают всасывание холестерина в кишечнике.

Напомним, какая диета поможет снизить давление и холестерин.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, как по коже лица определить повышенный уровень холестерина.


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Источник: https://doctorpiter.ru/articles/685839/
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