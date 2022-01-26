Как завтракать, чтобы снизить уровень холестерина

Уровень холестерина — важный показатель, ведь от него зависит работа сердечно-сосудистой системы. Если он повышен, тогда необходимо отрегулировать свой рацион питания и включить в него определенные продукты.

Что есть на завтрак, чтобы снизить холестерин (фото из открытых источников)

Эксперты говорят, что правильные завтраки являются отличной профилактикой от заболеваний сердца и сосудов. В первую очередь, после пробуждения нельзя употреблять сладкие хлопья, "быстрые" каши, выпечку и кондитерские изделия, потому что они плохо сказываются на здоровье и фигуре. А хлопья еще и провоцируют повышение "вредного" холестерина. Так что на завтрак лучше употреблять натуральную овсяную кашу, потому что в ее составе много клетчатки, которая помогает очистить организм от токсинов и "вредного" холестерина.

Еще в рационе желательно заменить коровье молоко на миндальное, потому что оно богато на жирные кислоты, помогающие избавиться от "вредного" холестерина. На нем можно варить кашу или добавлять его в кофе.

А вместо масла попробуйте намазывать на ломтик хлеба мякоть авокадо. Американские ученые в ходе исследования выяснили, что один авокадо в день помогает снизить уровень ЛПНП у людей, страдающих ожирением.

Что касается яичницы, то эксперты советуют делать завтрак только с белков, добавив немного зелени и овощей.

Кроме этого, исследователи советуют ежедневно выпивать стакан натурального апельсинового сока, потому что согласно данным, в напитке содержатся вещества, которые снижают всасывание холестерина в кишечнике.

Напомним, какая диета поможет снизить давление и холестерин.

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