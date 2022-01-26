Как завтракать, чтобы снизить уровень холестерина

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Светлана Шкурупий
Уровень
холестерина — важный показатель, ведь от него зависит работа сердечно-сосудистой
системы. Если он повышен, тогда необходимо отрегулировать свой рацион питания и
включить в него определенные продукты.
Что есть на завтрак, чтобы снизить холестерин (фото из открытых источников)
Эксперты
говорят, что правильные завтраки являются отличной профилактикой от заболеваний
сердца и сосудов. В первую очередь, после пробуждения нельзя употреблять
сладкие хлопья, "быстрые" каши, выпечку и кондитерские изделия,
потому что они плохо сказываются на здоровье и фигуре. А хлопья еще и
провоцируют повышение "вредного" холестерина. Так что на завтрак
лучше употреблять натуральную овсяную кашу, потому что в ее составе много
клетчатки, которая помогает очистить организм от токсинов и
"вредного" холестерина.
Еще
в рационе желательно заменить коровье молоко на миндальное, потому что оно
богато на жирные кислоты, помогающие избавиться от "вредного"
холестерина. На нем можно варить кашу или добавлять его в кофе.
А
вместо масла попробуйте намазывать на ломтик хлеба мякоть авокадо. Американские
ученые в ходе исследования выяснили, что один авокадо в день помогает снизить
уровень ЛПНП у людей, страдающих ожирением.
Что
касается яичницы, то эксперты советуют делать завтрак только с белков, добавив
немного зелени и овощей.
Кроме
этого, исследователи советуют ежедневно выпивать стакан натурального
апельсинового сока, потому что согласно данным, в напитке содержатся вещества,
которые снижают всасывание холестерина в кишечнике.
Напомним,
какая диета поможет снизить давление и холестерин.
Ранее
издание "Комментарии" сообщало, как по коже лица определить
повышенный уровень холестерина.
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