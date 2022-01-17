Одним из важных показателей здоровья человека является уровень холестерина. Если он повышен, то стоит обратиться к специалисту, выяснить причину и пропить курс лекарств для его нормализации. А определить, что в организме этот показатель превышает норму можно даже по коже лица.

Как по коже лица определить повышенный уровень холестерина (фото из открытых источников)

Эксперты отметили, что высокий холестерин характеризуется высоким уровнем циркулирующих в крови липидов. Эти молекулы постепенно откладываются в стенках артерий, что приводит к образованию останавливающих кровообращение бляшек. В результате сердце и мозг недополучают кислород.

На начальных стадиях возможно трудно выявить высокий уровень холестерина из-за отсутствия симптомов. Таким образом, регулярная проверка с помощью анализов крови и консультаций с врачом дает наилучшие шансы выявить проблему. Однако некоторые признаки все же появляются, в том числе и на лице.

Если вы заметили, что на лице обвисли мышцы, это может являться признаком ограниченного кровообращения из-за блокирования сосудов.

Врач Катарины Сванберг рассказала, что определить высокий уровень холестерина в крови еще можно по кожным наростам, ксантомам. Но даже это не может быть признаком точного диагноза. В таких случаях нужно сдать анализ крови и сходить к специалисту на обследование.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что апельсиновый сок – богатый источник витамина С, фолиевой кислоты и флавоноидов. Ученые выяснили, что напиток может оказывать положительное влияние на уровень холестерина в крови. Слишком большое количество холестерина может привести к сердечным заболеваниям и другим осложнениям со здоровьем.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!