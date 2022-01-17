logo

BTC/USD

42773.86

ETH/USD

3264.28

LTC/USD

151.82

USD/UAH

28.25

EUR/UAH

32.25

RUB/UAH

0.38

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал
блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Здоровье наше тело Как по коже лица определить повышенный уровень холестерина
commentss НОВОСТИ Все новости

Как по коже лица определить повышенный уровень холестерина

Специалисты рассказали о том, что высокий уровень холестерина может дать о себе знать специфическими высыпаниями на поверхности кожи.

сегодня, 11:25
Автор:

Светлана Шкурупий
Поделитесь публикацией:

Одним из важных показателей здоровья человека является уровень холестерина. Если он повышен, то стоит обратиться к специалисту, выяснить причину и пропить курс лекарств для его нормализации. А определить, что в организме этот показатель превышает норму можно даже по коже лица.

Как по коже лица определить повышенный уровень холестерина

Как по коже лица определить повышенный уровень холестерина (фото из открытых источников)

Эксперты отметили, что высокий холестерин характеризуется высоким уровнем циркулирующих в крови липидов. Эти молекулы постепенно откладываются в стенках артерий, что приводит к образованию останавливающих кровообращение бляшек. В результате сердце и мозг недополучают кислород.

На начальных стадиях возможно трудно выявить высокий уровень холестерина из-за отсутствия симптомов. Таким образом, регулярная проверка с помощью анализов крови и консультаций с врачом дает наилучшие шансы выявить проблему. Однако некоторые признаки все же появляются, в том числе и на лице.

Если вы заметили, что на лице обвисли мышцы, это может являться признаком ограниченного кровообращения из-за блокирования сосудов.

Врач Катарины Сванберг рассказала, что определить высокий уровень холестерина в крови еще можно по кожным наростам, ксантомам. Но даже это не может быть признаком точного диагноза. В таких случаях нужно сдать анализ крови и сходить к специалисту на обследование.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что апельсиновый сок – богатый источник витамина С, фолиевой кислоты и флавоноидов. Ученые выяснили, что напиток может оказывать положительное влияние на уровень холестерина в крови. Слишком большое количество холестерина может привести к сердечным заболеваниям и другим осложнениям со здоровьем.


Читайте Comments.ua в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://wworld.com.ua/health/91544
Теги:
comments

Обсуждения

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!