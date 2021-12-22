logo

BTC/USD

48237.47

ETH/USD

3939.40

LTC/USD

153.70

USD/UAH

27.35

EUR/UAH

30.95

RUB/UAH

0.38

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал
блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Здоровье диета и питание Эксперты назвали три продукта для борьбы с усталостью
commentss НОВОСТИ Все новости

Эксперты назвали три продукта для борьбы с усталостью

Эксперты перечислили продукты, которые стоит употреблять, если вы чувствуете постоянную усталость

22 декабря 2021, 19:10
Автор:

Светлана Шкурупий
Поделитесь публикацией:

При современном ритме жизни многие люди испытывают дефицит энергии, и многие восполняют ее не здоровыми способами. Эксперты поделились списком продуктов, которые помогают бороться с усталостью.

Эксперты назвали три продукта для борьбы с усталостью

Как бороться с усталостью / Фото: Unsplash

Овсянка

Американские исследователи утверждают, что утро нужно начинать с овсяной каши (натуральной, а не быстрого приготовления), потому что она заряжает организм энергией и улучшает мозговую активность. Достаточно одной тарелки овсянки в день или через день, чтобы не чувствовать себя уставшим. 

Орехи

Это очень полезный, но калорийный продукт, поэтому с орехами нужно быть поосторожнее тем, кто сидит на диете. Эксперты отмечают, что в орехах содержится много витаминов, минералов и аминокислот, которые помогают поддерживать работу организма, в частности повышают продуктивность. 

Яйца

Прекрасный продукт для начала дня, если вы "не перевариваете" овсянку. Огромное количество белка, содержащееся в яйце, позволяет избежать его дефицита, если вы разбавите рацион блюдами из яиц хотя бы несколько раз в неделю. Кроме всего прочего, употребляя в пищу яйца, вы поддерживаете оптимальный уровень сахара, а этот фактор также немаловажен для поддержания энергии.

Напомним, что плохое самочувствие и усталость часто являются результатом недостатка сна, жесткого рабочего графика или бесконечных забот. Как это исправить? 

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что ученые рекомендуют периодически следить за уровнем глюкозы в своей крови, особенно людям старшего возраста. Контроль этого показателя поможет избежать серьезных проблем со здоровьем. По словам экспертом, одним из тревожных звоночков является постоянная усталость и вялость.


Читайте Comments.ua в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.womanhit.ru/bud-zdorova/2021-12-16-top4produkta-dlja-borby-sustalostju/
Теги:
comments

Обсуждения

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!