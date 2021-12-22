Эксперты назвали три продукта для борьбы с усталостью

При современном ритме жизни многие люди испытывают дефицит энергии, и многие восполняют ее не здоровыми способами. Эксперты поделились списком продуктов, которые помогают бороться с усталостью.

Как бороться с усталостью / Фото: Unsplash

Овсянка

Американские исследователи утверждают, что утро нужно начинать с овсяной каши (натуральной, а не быстрого приготовления), потому что она заряжает организм энергией и улучшает мозговую активность. Достаточно одной тарелки овсянки в день или через день, чтобы не чувствовать себя уставшим.

Орехи

Это очень полезный, но калорийный продукт, поэтому с орехами нужно быть поосторожнее тем, кто сидит на диете. Эксперты отмечают, что в орехах содержится много витаминов, минералов и аминокислот, которые помогают поддерживать работу организма, в частности повышают продуктивность.

Яйца

Прекрасный продукт для начала дня, если вы "не перевариваете" овсянку. Огромное количество белка, содержащееся в яйце, позволяет избежать его дефицита, если вы разбавите рацион блюдами из яиц хотя бы несколько раз в неделю. Кроме всего прочего, употребляя в пищу яйца, вы поддерживаете оптимальный уровень сахара, а этот фактор также немаловажен для поддержания энергии.

Напомним, что плохое самочувствие и усталость часто являются результатом недостатка сна, жесткого рабочего графика или бесконечных забот. Как это исправить?

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что ученые рекомендуют периодически следить за уровнем глюкозы в своей крови, особенно людям старшего возраста. Контроль этого показателя поможет избежать серьезных проблем со здоровьем. По словам экспертом, одним из тревожных звоночков является постоянная усталость и вялость.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!