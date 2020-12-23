Постоянную усталость назвали симптомом опасного заболевания

Ученые рекомендуют периодически следить за уровнем глюкозы в своей крови, особенно людям старшего возраста. Контроль этого показателя поможет избежать серьезных проблем со здоровьем. По словам экспертом, одним из тревожных звоночков является постоянная усталость и вялость.

Ученые отмечают, что повышение уровня сахара в крови может привести к различным заболеваниям, в частности сахарному диабету, который серьезно усложняет жизнь. На протяжении длительного времени можно даже не подозревать о заболевании, живя с повышенным уровнем глюкозы в крови. Но без надлежащего лечения это приводит к развитию осложнений диабета.

Ученые из независимого института качества и эффективности в здравоохранении провели исследование, в ходе которого выяснили, что одним из симптомов повышенного уровня глюкозы в крови является апатия. Она проявляется в тягостном состоянии вялости, безразличия, отсутствия сил и мотивации. Апатия может способствовать тому, что у людей развивается психические расстройства, кстати, депрессия среди больных диабетом встречается 24-26% случаев, и это сочетание ухудшает жизненный прогноз.

Кроме этого, эксперты рекомендуют обратить внимание на следующие признаки: тошноту, головокружение, частые позывы в туалет, сильную жажду, внезапную потерю веса.

Напомним, недавно ученые выяснили, что чрезмерное потоотделение, без видимой причины, может свидетельствовать о болезни Паркинсона в будущем.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что перхоть — распространенная и дискомфортная проблема, которая, по словам британских исследователей, может оказаться симптомом опасного заболевания.

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