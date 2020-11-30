Перхоть назвали симптомом опасного заболевания

Перхоть — проблема, с которой сталкивался практически каждый человек. И, казалось бы, это состояние не опасное, но британские ученые заявили, что перхоть может оказаться симптомом серьезной болезни.

перхоть (фото из открытых источников)

Специалисты отметили, что чаще всего она возникает из-за себорейного дерматита — это воспаление участков кожи, которые богаты сальными железами. В легкой форме этот недуг проявляется перхотью, а в тяжелой — покраснением и зудом кожи головы.

Ученые заявили, что себорейный дерматит поражает людей, страдающих болезнью Паркинсона, но почему так происходит, они ответить пока не смогли. Причиной этой проблемы могут быть гормональные нарушения, а также длительный прием тестостерона, анаболиков и глюкокортикостероидов.

На самом деле, перхоть доставляет много хлопот и социального дискомфорта. Если от нее не получается избавиться в домашних условиях, тогда обязательно нужно обратиться к специалисту за консультацией.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что чрезмерную потливость, которая возникает без причины, также признали одним из симптомов болезни Паркинсона.

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