Диетолог назвала напиток, который омолаживает кожу

Если хотите, чтобы ваша кожа оставалась здоровой и красивой, тогда добавьте в свой рацион один простой, но весьма полезный напиток.

Как омолодить кожу (фото из открытых источников)

Речь дет о натуральном какао, в составе которого витамины А, Е, В, а также калий, магний, кальций, фосфор, железо и другие микроэлементы, поддерживающие работу всего организма. Диетолог Людмила Микитюк говорит, что напиток обладает омолаживающим эффектом за счет содержания фенолов и процианидов — эти вещества способствуют связке молекул коллагена, обеспечивая упругость и молодость кожных покровов.

А еще какао благоприятно сказывается на здоровье волос, потому что защищает локоны от пагубного воздействия солнечных лучей.

Эксперт говорит, что благодаря богатому питательному составу, этот вкусный напиток помогает нормализовать работу мышц и помогает людям с анемией (пониженным уровнем гемоглобина). Также его употребление снижает "вредный" холестерин в крови, очищает печень от токсинов и положительно влияет на половые гормоны.

Но нужно помнить, что какао, если добавить в него сахар и молоко, получается достаточно калорийным. Пить его лучше утром, поскольку в начале дня биологические ритмы более активным и в организме быстрее происходит процесс расщепления и перевод в энергию белков, жиров и углеводов.

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Ранее издание "Комментарии" сообщало, что диетолог Анна Гоголева перечислила продукты, которые следует ограничить в рационе, потому что они вредят состоянию кожи.

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