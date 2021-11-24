logo

BTC/USD

56949.21

ETH/USD

4318.62

LTC/USD

213.91

USD/UAH

27.14

EUR/UAH

30.50

RUB/UAH

0.38

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал
блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Здоровье диета и питание Диетолог назвала напиток, который омолаживает кожу
commentss НОВОСТИ Все новости

Диетолог назвала напиток, который омолаживает кожу

Диетолог Людмила Микитюк рассказала, какой популярный напиток обладает омолаживающими свойствами

сегодня, 08:55
Автор:

Светлана Шкурупий
Поделитесь публикацией:

Если хотите, чтобы ваша кожа оставалась здоровой и красивой, тогда добавьте в свой рацион один простой, но весьма полезный напиток.

Диетолог назвала напиток, который омолаживает кожу

Как омолодить кожу (фото из открытых источников)

Речь дет о натуральном какао, в составе которого витамины А, Е, В, а также калий, магний, кальций, фосфор, железо и другие микроэлементы, поддерживающие работу всего организма. Диетолог Людмила Микитюк говорит, что напиток обладает омолаживающим эффектом за счет содержания фенолов и процианидов — эти вещества способствуют связке молекул коллагена, обеспечивая упругость и молодость кожных покровов. 

А еще какао благоприятно сказывается на здоровье волос, потому что защищает локоны от пагубного воздействия солнечных лучей.

Эксперт говорит, что благодаря богатому питательному составу, этот вкусный напиток помогает нормализовать работу мышц и помогает людям с анемией (пониженным уровнем гемоглобина). Также его употребление снижает "вредный" холестерин в крови, очищает печень от токсинов и положительно влияет на половые гормоны.

Но нужно помнить, что какао, если добавить в него сахар и молоко, получается достаточно калорийным. Пить его лучше утром, поскольку в начале дня биологические ритмы более активным и в организме быстрее происходит процесс расщепления и перевод в энергию белков, жиров и углеводов.

Напомним, стоматолог Анека Хайра рассказала, после употребления каких напитков зубы могут приобрести желтый оттенок

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что диетолог Анна Гоголева перечислила продукты, которые следует ограничить в рационе, потому что они вредят состоянию кожи.

Читайте также, как ухаживать за кожей в зимний период.


Читайте Comments.ua в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.medikforum.ru/beauty/127531-dietolog-zavala-napitok-omolazhivayuschiy-kozhu.html
Теги:
comments

Обсуждения

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!