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Уход за кожей в зимний период: советы косметологов

Используйте эти простые средства, чтобы защитить кожу лица от воздействия холода

сегодня, 02:30
Автор:

Елизавета Черных

Ни для кого не секрет, что с наступлением холодов наша кожа требует большого ухода, ведь зимнее время года она переносит гораздо хуже теплого. Косметологи дали несколько дельных советов, как защитить кожу от холода, сообщают "Аргументы и Факты".

Уход за кожей в зимний период: советы косметологов

ФОТО: Из открытых источников

По мнению косметологов, основное, что нужно сделать — подпитать кожу, обеспечив ей достаточное количество влаги, поэтому в свой ежедневный уход нужно обязательно включить питательный крем. Также специалисты советуют сменить умывание водой из-под крана на умывание кипяченой или отстоянной водой. Для большей эффективности можно добавить кубик травяного льда, к примеру, из ромашки или мяты. 

Косметологи советуют не забывать о витаминных масках, которые стоит делать два-три раза в неделю, при этом неплохо было бы совмещать их с приемом синтетических витаминов для кожи, волос и ногтей. Естественно, покупку витаминных комплексов стоит обсудить со специалистами. 

Маски для осеннего и зимнего периода стоит выбирать на основе персикового, абрикосового или оливкового масел, а для тонизации лучше всего использовать маски на глиняной основе. 

Не забывайте об уходе и за кожей губ, ведь она также подвержена воспалению и шелушению. Косметологи предлагают наносить маску из жидкого меда на губы на полчаса, это поможет коже оставаться шелковистой и мягкой. 

Если после прогулки на улице, вы чувствуете сухость и дискомфорт, вам поможет компресс на основе отвара ромашки и мяты. Стоит смочить в нем полотенце и приложить к лицу на 5-10 минут. Чтобы закрепить результат, смешайте яичный желток с каплями нерафинированного растительного масла и раствором витамина А и нанесите на лицо минут на 15.

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Источник: https://aif.ua/health/life/kak_podderzhat_kozhu_vo_vremya_zimovki
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